Millionen-Prämie beim VfB enthüllt

IMAGO/Markus Fischer

Der VfB Stuttgart belohnt sich für eine Sensations-Saison

Der VfB Stuttgart belohnt sich nach einer überragenden Bundesliga-Saison mit der Qualifikation für die Champions League. Die Profis erhalten für diesen sportlichen Erfolg offenbar eine Millionen-Prämie.

Im September 2024 wird erstmals seit 14 Jahren wieder die Hymne der Champions League im Stuttgarter Stadion zu hören sein. Vor dem letzten Bundesliga-Spieltag ist klar: Der VfB wird die Saison mindestens auf Rang drei beenden. Die Qualifikation für die Königsklasse ist schon seit knapp zwei Wochen fix.

Das lohnt sich für die Mannschaft auch finanziell.

Wie die "Bild" berichtet, haben die VfB-Spieler schon Mitte April bei den Bossen des Klubs eine eigene Prämie fürs Erreichen der Champions League ausgehandelt, die nach der erfolgreichen Quali schon fällig geworden ist.

VfB Stuttgart: Profis handeln Extra-Prämie aus

Insgesamt soll es sich um einen Betrag von vier Millionen Euro handeln, der anteilig an die Profis ausgeschüttet ist. Dem Bericht zufolge sollen Spieler, die mehr Einsatzzeit in dieser Saison hatten, auch mehr Geld erhalten. Auf diese Ausschüttung hätten sich die Spieler gemeinsam geeinigt.

Der VfB Stuttgart ist in dieser Bundesliga-Spielzeit neben Bayer Leverkusen die große Überraschungsmannschaft. Mit nun schon 70 Punkten hat der VfB den eigenen Vereinsrekord eingestellt und schon so viele Zähler erreicht wie bei der Meisterschaft 2006/07.

Am letzten Spieltag können die Schwaben somit in der heimischen Arena gegen Borussia Mönchengladbach sogar einen Rekordwert aufstellen. Auch die 22 Saisonsiege sind ein neuer Spitzenwert für den Klub, der in der vergangenen Saison noch beinahe abgestiegen wäre und sich erst in der Relegation gegen den HSV retten konnte.

In der kommenden Saison spielt der VfB nun wieder europäisch. Das letzte Champions-League-Spiel bestritten die Stuttgarter 2010 gegen den FC Barcelona. Damals war im Achtelfinale der Königsklasse Schluss.