Hamann: Bayern muss über Kane-Verkauf nachdenken

IMAGO/Revierfoto

Dietmar Hamann hat mal wieder einen Tipp für den FC Bayern auf Lager

Harry Kane ist in dieser Saison einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler des FC Bayern. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann reicht das aber nicht. Im Gegenteil. Er sagt: Der Rekordmeister sollte darüber nachdenken, den englischen Superstar wieder zu verkaufen.

44 Tore in 45 Spielen sind selbst für einen Spieler, der an die 100 Millionen Euro gekostet hat, eine sehr beachtliche Ausbeute. An Toren allein will Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann Bayerns Rekordtransfer Harry Kane aber nicht messen. Für ihn gehört mehr dazu.

Er würde deshalb auch "infrage stellen", ob es für den FC Bayern Sinn mache, weiter an Kane festzuhalten, sagte Hamann am Sonntagabend bei "Sky90". Vor allem "aufgrund dessen, was in Madrid passiert ist" komme zu dieser Einschätzung, ergänzte der Ex-Profi mit dem Verweis auf Kanes vorzeitige Auswechslung im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Real Madrid.

Hamann poltert gegen Kane: "Noch nie gesehen"

Der Superstar hatte sich bereits beim Aufwärmen am Rücken verletzt, stand dann aber doch in der Startelf. Zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit ging es für ihn nicht mehr weiter. "Dass er um die Auswechslung bittet nach 80 Minuten ... das habe ich von so einem Spieler noch nie gesehen", erklärte Hamann, dass Kane in seinen Augen dringend hätte weiterspielen müssen.

So sehr er selbst über einen Kane-Verkauf nachdenken würden, so wenig wird das der FC Bayern tun, weiß aber auch Hamann. "Der Verein hat viele Trikots verkauft, er war dieser Star-Einkauf. Der Verein würde sich eingestehen, dass es ein Fehler war. Darüber, ob es ein Fehler war, kann man sicher streiten."

Hamann: FC Bayern soll Kane-Verkauf erwägen

Zudem sei die Frage, ob Kane da überhaupt mitspielen würde, dachte Hamann weiter: "Er geht nach München, um Titel zu gewinnen. Die gewinnen zum ersten Mal seit elf oder zwölf Jahren keinen Titel. Ich weiß nicht, ob er so aufhören will. Und deswegen glaube ich auch, dass es weiter geht."

Dennoch würde der Manager Hamann "intern absolut die Frage stellen: Macht es Sinn [Kane zu verkaufen]? Sind wir nicht besser aufgestellt mit 100 Millionen auf der Bank und er wieder auf der Insel?"