Millionen-Offerte aus England für VfB-Stürmer

IMAGO/Volker Müller

Der VfB Stuttgart feierte in 2023/24 sensationell die Vizemeisterschaft

Serhou Guirassy, der Medienberichten zufolge vor allem bei Bundesliga-Konkurrent BVB hoch im Kurs steht, könnte nicht der einzige Angreifer des VfB Stuttgart sein, der den Vizemeister im Sommer verlässt.

Der VfB Stuttgart hat nach Angaben des Portals "Caught Offside" ein erstes Angebot für Stürmer Silas Katompa Mvumpa erhalten. Demnach sei der Premier-League-Klub FC Fulham bereit, acht Millionen Euro für den Rechtsaußen auf den Tisch zu legen.

"Bild" hatte Anfang Mai bereits berichtet, dass Silas durchaus zu den Verkaufskandidaten im Ländle zählt. Angeblich fordern die Schwaben eine Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro. Der Vertrag des Stürmers ist noch bis 2026 datiert. Cheftrainer Sebastian Hoeneß habe bereits sein Einverständnis für einen Wechsel gegeben, sollte ein passendes Angebot ins Haus flattern.

Wie "Caught Offside" nun jedoch vermeldet, liegt der Wunschpreis des VfB Stuttgart weitaus höher. 15 bis 16 Millionen Euro müssen demnach den Besitzer wechseln. Es müsse also noch reichlich zwischen beiden Klubs verhandelt werden, ehe ein Silas-Wechsel nach London Realität ist, heißt es.

VfB Stuttgart: Auch der FC Chelsea an Silas dran?

Der FC Fulham dürfte sich zudem auf namhafte Konkurrenz aus der eigenen Stadt gefasst machen. Auch der FC Chelsea habe Silas Katompa Mvumpa auf dem Zettel, so "Caught Offside".

Der 25-Jähige hat seinen Stammplatz unter Sebastian Hoeneß in der inzwischen abgelaufenen Saison verloren. Zwar kam Silas in der Bundesliga auf 27 Einsätze, allerdings stand er nur acht Mal in der Startformation der Schwaben. Dennoch wusste der pfeilschnelle Stürmer mit Toren und Vorlagen auf sich aufmerksam zu machen. Fünf Treffer und vier Vorlagen stehen in der Bundesliga-Spielzeit 2023/24 immerhin zu Buche.

Der Kongolese war im Sommer 2019 für rund acht Millionen Euro von Paris FC zum VfB Stuttgart gewechselt. Für die Schwaben absolvierte er bislang 131 Pflichtspiele.