Millionen-Regen für den VfB dank Bayers Double

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Trainer Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart bekommen eine Titelchance

Bayer Leverkusen gewinnt gegen den 1. FC Kaiserslautern den DFB-Pokal. Das hat auch Folgen für den VfB Stuttgart. Denn damit ist klar: Die Schwaben spielen im Sommer im Supercup 2024.

Warum? Normalerweise trifft im Supercup der Deutsche Meister auf den Pokalsieger. Wenn aber der Meister auch Pokalsieger wird und das Double holt, so wie in diesem Jahr Bayer Leverkusen, dann rutscht der Zweitplatzierte der Bundesliga in den Supercup.

Dadurch spielt der Meister gegen den Vizemeister und das ist in diesem Jahr der VfB Stuttgart. Den Schwaben winkt damit der erste Titel seit 2007, als der Verein letztmals Meister wurde. 1992 gewann der VfB den Supercup gegen Hannover mit 3:1.

Der zweite Platz in der Ligatabelle und die Teilnahme am Supercup bringen den Stuttgartern deutliche Mehreinnahmen. 2023 gab es für den Sieger 3,5 Millionen Euro, für das zweite Team immerhin 2,5 Millionen Euro.

Dadurch, dass der VfB am letzten Spieltag noch an dem FC Bayern vorbeigezogen und auf Platz zwei gesprungen ist, bekommt der Klub auch mehr Geld im TV-Ranking, das je nach Platzierung ausgeschüttet wird.

Geldregen für den VfB Stuttgart

Insgesamt bringt die Vizemeisterschaft dem VfB wohl rund fünf Millionen Euro Mehreinnahmen. Zusätzlich winken dem VfB Millioneneinnahmen in der Champions League. Alleine die Antrittsprämie für die acht Spiele beträgt 18,62 Millionen Euro. Dazu gibt es weitere Prämien von mehr als zwei Millionen Euro für jedes gewonnene Spiel.

Für den FC Bayern ist die Nicht-Teilnahme am Supercup ungewohnt. Erstmals seit 2011 ist der FC Bayern nicht dabei. Im vergangenen Jahr holte RB Leipzig den Pokal.

Die Partie zwischen Leverkusen und Stuttgart steigt am 17. August. Wo der Supercup ausgetragen wird, legt die DFL erst noch fest.

Der VfB krönt damit seine Rekordsaison. Durch das 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach am 34. Spieltag holte der Bundesligist 73 Punkte. So viele wie noch nie – auch nicht in der Meistersaison 2007. Die 23 Saisonsiege bedeuteten ebenfalls einen neuen Vereinsbestwert.