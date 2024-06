Can reagiert auf Trainer-Beben beim BVB

IMAGO/Revierfoto

Unter Edin Terzic wurde Emre Can zum Kapitän des BVB ernannt

Borussia Dortmund und Edin Terzic setzen ihre Zusammenarbeit in der kommenden Saison nicht fort. Das teilte der BVB am Donnerstag überraschend mit. Stattdessen übernimmt Nuri Sahin als Cheftrainer der Westfalen. Auf einer Pressekonferenz im DFB-Quartier in Herzogenaurach wurde Kapitän Emre Can zu den Entwicklungen bei seinem Klub befragt.

Der deutsche Nationalspieler, der erst wenige Tage vor dem EM-Auftakt für den erkrankten Aleksandar Pavlovic nachnominiert wurde, erklärte, dass er sich für Sahin "auf jeden Fall sehr freue". Zum neuen BVB-Coach habe der zentrale Mittelfeldfeldspieler "einen sehr guten Draht".

"Ich glaube, er ist ein unfassbar guter Trainer und wird uns auf jeden Fall weiterhelfen", stellte Can klar, der die Gelegenheit der Pressekonferenz am Freitagmittag auch nutzte, um einige Worte an Edin Terzic zu richten: "An dieser Stelle würde ich mich auch bei meinem Ex-Trainer Edin Terzic bedanken, der mich zum Kapitän dieser Mannschaft gemacht hat."

BVB: Can hatte mit Terzic "eine sehr, sehr schöne Zeit"

Can sei dem 41-Jährigen für "sehr, sehr Vieles dankbar". Man habe bei Borussia Dortmund "auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit" gehabt, so der gebürtige Frankfurter weiter. Terzic hatte den BVB 2022 von Marco Rose übernommen und in der abgelaufenen Saison ins Finale der Champions League geführt.

In die Planungen für die kommende Spielzeit sei er aber trotz seines Kapitänsamtes noch nicht involviert, verrät Can: "Ich bin hier bei der Nationalmannschaft und da will ich einfach die nächsten Wochen nur etwas davon hören oder zu tun haben." Es werde dazu sicherlich noch kommen, aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt, so der DFB-Star weiter, der am Freitag sein erstes EM-Tor erzielte.

Die Sommervorbereitung der Dortmunder beginnt am 10. Juli. Im Laufe des Monats sollen dann auch die EM-Fahrer nach und nach wieder ins Training einsteigen. Den Feinschliff für die Saison 2024/25 holt sich der BVB dann im Trainingslager in der Schweiz vom 1. bis 9. August.