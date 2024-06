Details zum BVB-Interesse an José Mourinho enthüllt

IMAGO/SeskimPhoto

José Mourinho war zweimal Kandidat beim BVB

José Mourinho zu Borussia Dortmund? Diese spektakuläre Personalie hätte vor einigen Jahren offenbar tatsächlich Wirklichkeit werden können. Wann genau der portugiesische Star-Coach ein Thema beim BVB war, offenbart ein aktueller Medienbericht.

Laut "Sky" stand Mourinho im Winter 2020 auf der Liste der Schwarz-Gelben. Damals ging es in Dortmund mit Cheftrainer Lucien Favre nicht mehr weiter. Es übernahm für den Schweizer aber letztlich nicht Mourinho, sondern der vormalige Assistenzcoach Edin Terzic, der damit in seine erste Amtszeit als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie des BVB ging.

Terzics Engagement war allerdings nur interimistisch angelegt. Für den folgenden Sommer befand sich der BVB wieder auf Trainersuche - und nahm dem Bericht zufolge erneut Mourinho ins Visier. Erneut zerschlug sich aber eine Verpflichtung des Übungsleiters, der kurz zuvor bei Tottenham Hotspur seinen Hut hatte nehmen müssen. In Dortmund schwang stattdessen zunächst Marco Rose das Zepter.

Hinter dem BVB-Werben um Mourinho steckt offenbar auch das enge Verhältnis zwischen ihm und Klub-Boss Hans-Joachim Watzke, das beide seit Jahren pflegen sollen. Schon 2013 saß der renommierte Trainer neben Watzke bei einem BVB-Spiel in Fürth auf der Tribüne.

Mourinho hatte das BVB-Interesse von einst zuletzt im Rahmen einer Veranstaltung in München selbst bestätigt. "Als ich vor einigen Jahren kurz davor stand, zu Borussia Dortmund zu gehen, habe ich Deutsch gelernt. Es war nicht einfach, aber ich habe es probiert", schilderte er, ohne allerdings weitere Details zu nennen.

Trainerposten beim BVB ein Schleudersitz

Der Trainerposten beim BVB gleicht in den letzten Jahren einem Schleudersitz. Nach dem Ende der achtjährigen Amtszeit von Jürgen Klopp im Sommer 2015 gaben sich die Übungsleiter beim BVB die Klinke in die Hand.

Zunächst übernahm Thomas Tuchel, 2017 dann für nur wenige Monate der Niederländer Peter Bosz. Es folgten Peter Stöger, Favre sowie die erste Amtszeit von Terzic. Dann wurde zunächst Rose BVB-Coach, ehe Terzic wieder auf die Bank zurückkehrte.

Dieser verkündete am Donnerstag seinen freiwilligen Rückzug vom Amt. Neuer Chefcoach ist der bisherige Co-Trainer Nuri Sahin.