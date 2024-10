BVB treibt Planungen mit Youngsters weiter voran

IMAGO/Kirchner-Media

Almugera Kabar (r.) steht auf der Schwelle zum Profi beim BVB

Borussia Dortmund setzt auch zukünftig auf hochtalentierte Fußballer, die beim BVB den nächsten Schritt auf ihrer Karriereleiter setzen wollen. Weitere Beispiele dafür sind die Personalien Almugera Kabar und Filippo Mané, bei denen die Dortmunder wohl in Kürze Planungssicherheit bekommen.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" fanden im Falle von U17-Weltmeister Almugera Kabar jüngst direkte Vertragsgespräche statt. Der Linksverteidiger soll langfristig gehalten werden, sich schon zeitnah für höhere Aufgaben bei den Schwarz-Gelben empfehlen.

In der laufenden Saison schnuppert der 18-Jährige erstmals im Seniorenbereich hinein, stand in der U23-Mannschaft des BVB dreimal in der 3. Liga auf dem Platz. Auch bei den Profis wirkte er bereits im Training mit und stand sogar schon im Bundesliga-Kader, blieb dabei aber noch ohne Einsatzzeiten.

In der Causa Filippo Mané soll Borussia Dortmund nach Informationen des Fachmagazins sogar noch weiter sein. Der talentierte Innenverteidiger hat schon ein konkretes Vertragsangebot vom Klub erhalten, muss diesen nur noch unterzeichnen.

BVB-Juwel Kaba hat langfristigen Fördervertrag unterschrieben

Das Arbeitspapier soll langfristig ausgelegt sein, versprechen sich die Dortmunder Verantwortlichen von dem Defensivmann doch noch eine ganze Menge.

Mané wechselte bereits als B-Jugendlicher aus seiner italienischen Heimat ins östliche Ruhrgebiet, legte vor allem in der U19-Auswahl des BVB in den vergangenen zwei Jahren eine starke Entwicklung hin. Auch der italienische U-Nationalspieler debütierte in dieser Saison in der 3. Liga für den BVB II, fiel zuletzt aber mit einer Muskelverletzung aus.

Bereits "vor einigen Monaten" soll derweil ein drittes Top-Talent aus den Reihen der Dortmunder langfristig gebunden worden sein. Mittelfeldspieler Mussa Kaba spielt bereits als 15-Jähriger bei der A-Jugend der Westfalen mit, hat nach "Sport Bild"-Angaben seinen Fördervertrag um drei weitere Jahre bis 2027 beim BVB verlängert.