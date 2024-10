"Vom völligen Scheitern zur fast göttlichen Ekstase"

IMAGO/David Canales / SOPA Images

Vinicius Junior erzielte einen Dreierpack gegen den BVB

Borussia Dortmund stand nach einer nahezu perfekten ersten Halbzeit dicht vor einem Auswärtssieg bei Real Madrid. Doch die Königlichen drehten nach der Pause fulminant auf, vor allem Vinicius Junior war nicht mehr zu stoppen. Die Pressestimmen zur 2:5-Niederlage des BVB:

Deutschland

kicker: "Fünf Dortmunder Gegentore im zweiten Abschnitt. Extraklasse: Real fegt nach 0:2-Rückstand über den BVB hinweg. Als Tabellenführer war Borussia Dortmund zur Neuauflage des jüngsten Champions-League-Finals nach Madrid gekommen. Um überraschend und nicht unverdient mit 2:0 zu führen. Und um dann unterzugehen."

Bild: "BVB erlebt REAL-HORROR: Nach 2:0-Führung schlägt Madrid brutal zurück. Sie waren so nah dran – doch Real schlug mit voller Wucht zurück! 143 Tage nach dem verlorenen Wembley-Finale (0:2) verpasst Dortmund bei der Neuauflage des Endspiels die Revanche bei Real Madrid. Das Team von Trainer Nuri Sahin verspielt dabei eine 2:0-Halbzeitführung, verliert am Ende mit 2:5."

ntv: "BVB verliert haushoch bei Real Madrid. Borussia Dortmund legt gegen den Titelverteidiger in der Königsklasse famos los. Am Ende steht der BVB trotzdem ohne Punkt da. Real zeigt gigantische Comeback-Qualitäten."

Süddeutsche Zeitung: "5:2 nach 0:2 - Real überfährt den BVB in Halbzeit zwei."

FAZ: "Dortmunder Untergang nach 2:0-Führung bei Real."

Spanien

Marca: "Goldener Vinicius. Dortmund ist in Madrid eine Stunde lang auf der Siegerstraße und fährt nach einer unerklärlichen Torflut dank des unglaublichen weißen Talents nach Hause. Ein Dreierpack des nächsten Ballon-d'Or-Gewinners, komplettiert von Toren von Rüdiger und Lucas Vázquez. Es muss frustrierend sein, gegen Real Madrid im Europapokal zu spielen. Eine nicht ausrechenbare Mannschaft, die gerade dann zum Höchsten fähig ist, wenn sie am meisten unterlegen ist. Die Borussia genoss zunächst die süße Revanche für das Champions-League-Finale und führte nach einer großartigen Fußballstunde mit 2:0, kassierte dann aber die harte Strafe."

AS: "Immer sichtbar. Madrid ist keine Frage der Wissenschaft, sondern eine Frage des Glaubens. Sie erzielten in 33 Minuten fünf Tore gegen Borussia Dortmund, den Vize-Europameister, in einem Spiel, das eine halbe Stunde vor Schluss mit 0:2 verloren zu sein schien. Auch wenn es immer wieder Comebacks gibt, überraschen sie doch immer wieder in diesem Stadion, das bereits die größten Mannschaften verschlungen hat."

Mundo Deportivo: "Real Madrid entwickelte sich in den 90 Minuten des Spiels gegen Dortmund von einer Tragödie, einem völligen Scheitern, zu einer fast göttlichen Ekstase. Es war ein weiterer dieser Champions-League-Abende, an denen es Real Madrid gelingt, die missliche Lage zu wenden, je schlimmer es wird. Und das taten sie auch gegen Dortmund, das mit 0:2 in die Pause ging und am Ende mit 2:5 verlor, nachdem Vinicius in der zweiten Halbzeit das weiße Comeback anführte."

Weitere Pressestimmen aus Europa:

Blick (Schweiz): "Erst feiert der BVB, dann tanzt Vinicius. Real Madrid zeigt Dortmund nach 0:2-Rückstand und Alu-Pech eindrücklich den Meister, gewinnt das Champions-League-Duell 5:2. Zuerst stellte der neue Stadiondrache die Madrilenen in den Schatten – bis der schlafende Riese selber erwacht."

Kronen Zeitung (Österreich): "Real Madrid hat die Neuauflage des letzten Champions-League-Finales mit einer eindrucksvollen Aufholjagd gegen Borussia Dortmund für sich entschieden. Die Königlichen besiegten den BVB nach 0:2-Rückstand mit 5:2 und fügten damit den Deutschen die erste Niederlage in dieser CL-Saison zu."

L'Équipe (Frankreich): "Eine Woche vor der Ballon-d'Or-Verleihung liefert Vinicius gegen Dortmund ab. Katastrophal und zur Halbzeit mit 0:2 gegen Dortmund hinten, verließ sich Real Madrid auf seinen brasilianischen Flügelstürmer, der einen Dreierpack lieferte, und auf Kylian Mbappé, der den entscheidenden Passgeber gab."

Gazzetta dello Sport (Italien): "Hurrikan Real Madrid: Von 0:2 zu 5:2 gegen Dortmund in der letzten halben Stunde."