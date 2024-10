TSG Hoffenheim will Trendwende in Porto fortsetzen

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

TSG-Keeper Oliver Baumann will beim FC Porto nachlegen

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim will nach der Trendwende im Ligaalltag den Schwung auf die europäische Bühne mitnehmen.

"Dank des Erfolgs in der Bundesliga können wir das Spiel in Porto auch etwas genießen", sagte Torhüter Oliver Baumann vor dem Europa-League-Duell beim FC Porto am Donnerstag (21 Uhr): "Im besten Fall nehmen wir was mit, damit wir in der Tabelle weiter gut dastehen." Nach fünf Ligaspielen ohne Sieg nacheinander hatte die TSG am vergangenen Samstag das Kellerduell gegen den VfL Bochum gewonnen (3:1).

International haben die Kraichgauer eine gute Ausgangsposition. "Wir stehen in der Europa League mit vier Punkten aus zwei Spielen gut da. Das Ziel ist natürlich, dass wir im Februar auch noch international spielen", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: "Ich kenne Porto ganz gut, wir haben mit Sturm Graz in der Vorbereitung gegen sie gespielt."

Nach dem Remis beim FC Midtjylland (1:1) und dem Sieg gegen Dynamo Kiew (2:0) sind die mit lediglich einem Punkt gestarteten Portugiesen international bislang der dickste Brocken.