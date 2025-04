Bisseck lässt mit Aussage vor Bayern-Hinspiel aufhorchen

IMAGO

Yann Bisseck trifft mit Inter auf den FC Bayern

Erst kürzlich debütierte Yann Bisseck in der deutschen Nationalmannschaft, nun steht bereits das nächste Highlight für den Innenverteidiger auf dem Programm: Am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) gastiert der ehemalige Kölner mit Inter Mailand im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Bayern. Von den dramatischen Personalsorgen des Bundesligisten will er sich nicht blenden lassen.

"Keiner hier macht Freudensprünge, dass der oder der nicht spielt", stellte Yann Bisseck im Interview mit dem "kicker" klar: "Wir werden mit dem gleichen Elan ins Spiel gehen, als wenn alle an Bord wären."

Zur ohnehin langen Verletztenliste des FC Bayern kam zuletzt Jamal Musiala hinzu, der Leistungsträger erlitt bei der Generalprobe gegen den FC Augsburg (3:1) einen Muskelbündelriss im Oberschenkel und droht für den Rest der Saison auszufallen.

Dem deutschen Rekordmeister fehlen gegen Inter auch Kapitän Manuel Neuer, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito und Aleksandar Pavlovic.

Für Bisseck ändert das alles jedoch nichts an der Herangehensweise seiner Mannschaft. "Man geht ins Spiel und bereitet sich auf die Spieler vor, die fit sind. Und am Ende will man jedes Spiel gewinnen", betonte der 24-Jährige. Immerhin hätten die Bayern "nach wie vor eine sehr, sehr starke Truppe".

Kampfansage an Offensive des FC Bayern

Ein Fußball-Spektakel erwartet Bisseck beim ersten Vergleich in der Allianz Arena noch nicht, das Hinspiel könne sehr taktisch geprägt ablaufen, glaubt er.

"Ich würde behaupten, es wird für beide Seiten kein leichtes Spiel, möglicherweise warten deshalb beide erst einmal ab", prognostizierte der Abwehrmann, der 2023 für 7,2 Millionen Euro aus Aarhus nach Mailand gewechselt war.

An die Offensivabteilung des FC Bayern um Goalgetter Harry Kane richtete Bisseck eine Kampfansage: "Wir verteidigen sehr leidenschaftlich. Wir wollen kein Tor kassieren. Nie. Auch nicht, wenn es schon 3:0 für uns steht. Und wenn wir den Ball haben, dann haben wir phänomenale Spieler im Mittelfeld und im Angriff."