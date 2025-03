Rummenigge erklärt die Stärken von Inter Mailand

IMAGO/Mladen Lackovic

Karl-Heinz Rummenigge äußerte sich zu den Königsklassen-Duellen der Bayern mit Inter Mailand

Am 8. und 16. April misst sich der FC Bayern im Viertelfinale der Champions League mit dem italienischen Top-Klub Inter Mailand, peilt in diesen Duellen den Einzug in die nächste Runde der Königsklasse an. Vor dem Hinspiel in der übernächsten Woche hat Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge aber vor der großen Stärke der Nerazzurri gewarnt.

"Beide Partien werden wir mit einer Top-Tagesform spielen müssen, um dann unser großes Ziel – nämlich in die nächste Runde zu kommen - dann auch wirklich zu erreichen", legte sich der langjährige Vorstandsboss des FC Bayern im Gespräch mit "Sport1" schon einmal fest.

Rummenigge gilt als großer Kenner des italienischen Fußballs, spielte immerhin selbst von 1984 bis 1987 für Inter Mailand in der Serie A. In seiner aktiven Zeit für den FC Internazionale schoss er in 107 Pflichtspielen 42 Tore und zeigte sich bis heute geprägt von den drei Jahren in der Lombardei: "Es hat mich komplett verändert. Ich durfte viel lernen – nicht nur die Sprache, sondern auch über die Kultur und die Menschen. [...] Es hat meinen Blickwinkel auf die Dinge sehr geöffnet."

In den bevorstehenden Viertelfinal-Spielen des FC Bayern gegen Inter im April sieht Rummenigge die Münchner nun keinesfalls als Favoriten an, warnte vielmehr vor den Stärken des Kontrahenten: "Der italienische Fußball, das hat man zuletzt bei der Nationalmannschaft gesehen, spielt nicht mehr reinen Catenaccio, sondern auch sehr modernen Fußball. Das durften wir ja jetzt in den beiden Länderspielen gegen Italien sehen. Inter ist da ähnlich, steht aber vor allem in der Abwehr top. Da werden unsere Stürmer gut spielen müssen, um sich Chancen zu erspielen."

Tagesform gegen Inter für Rummenigge besonders wichtig

Auch in der Offensive sei Inter aber bestens besetzt, so der 69-Jährige: "Vorne hat Inter trotzdem mit Lautaro Martínez und Marcus Thuram zwei Top-Stürmer, die auch immer in der Lage sind, der Abwehr Probleme zu bereiten."

Für den ehemaligen Vorstandsboss sind die Mailänder eine "Top-Mannschaft in Europa", gegen die es vor allem auf eine "Top-Tagesform" ankommen werde.