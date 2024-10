Markige Lewandowski-Worte in Richtung FC Bayern

IMAGO/S. Ros

Gegen den FC Bayern besonders im Fokus: Robert Lewandowski

Vor dem Wiedersehen mit dem FC Bayern am Mittwochabend (21:00 Uhr im LIVE-Ticker bei sport.de) richten sich viele Blicke auf Barcelonas formstarken Torjäger Robert Lewandowski. Der Pole richtet im Vorfeld markige Worte in Richtung seines Ex-Vereins.

"Es wird diesmal ein ganz anderes Spiel als beim letzten Mal, als wir auf Bayern getroffen sind", kündigte Lewandowski gegenüber der "Sport Bild" an.

Die letzten sechs Champions-League-Duelle zwischen den Katalanen und dem deutschen Rekordmeister gingen allesamt an den Bundesligisten, der sich unter dem neuen Trainer Vincent Kompany zuletzt in bestechender Form präsentierte.

"Bayern spielt guten Fußball", lobte auch Lewandowski, der zugleich selbstbewusst klarstellte: "Wir sind ein anderes Barca als damals."

Damit spielte der Routinier auf das letzte Aufeinandertreffen in der Gruppenphase 2022/2023 an. In der Allianz Arena gewannen die Münchner mit 2:0, auswärts gar mit 3:0.

Seither hat sich eine Menge getan. "Wir sind in einer anderen Position und Verfassung mit Hansi Flick. Wir sind bereit für Bayern", stellte Lewandowski klar.

In der Tat: Seit Flick die Mannschaft übernommen hat, spielt Barca wieder wie aus einem Guss. Speziell in der Offensive sprüht das Team vor Spielfreude. Einer der Nutznießer des Aufschwungs ist Lewandowski, der nach zwölf Pflichtspielen bei 14 Treffern steht.

FC Bayern hofft auf "große Nacht" gegen Lewandowski und Co.

Jahrelang war es der inzwischen 36 Jahre alte Lewandowski, der beim FC Bayern Tor-Rekorde aufstellte, an denen sich Nachfolger Harry Kane mittlerweile abarbeitet.

Beide legten in der Liga am vergangenen Wochenende beeindruckend vor: Kane beendete seine kleine Flaute beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart mit einem lupenreinen Hattrick. Lewandowski ließ tags darauf prompt für Barca einen Doppelpack beim 5:1 gegen den FC Sevilla folgen.

Kane nannte Lewandowski im Vorfeld "einen der besten Stürmer meiner Generation". Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft freut sich auf "eine große Nacht" und "einen harten Kampf".