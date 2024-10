Openda spricht über Klopp-Einstieg bei Red Bull

IMAGO/Roger Petzsche

Lois Openda trifft mit RB Leipzig auf Jürgen Klopps Ex-Klub FC Liverpool

Der Einstieg von Jürgen Klopp als Global Head of Soccer bei Red Bull sei in der Kabine von Fußball-Bundesligist RB Leipzig noch kein großes Thema, verrät Stürmer Lois Openda. In der Champions League erwartet der Belgier am Mittwochabend (21:00 Uhr/DAZN) ein schweres Spiel gegen den FC Liverpool.

"Wir Spieler haben untereinander noch nicht darüber gesprochen", sagte Angreifer Lois Openda in einer Medienrunde am Dienstag: "Sein Vertrag fängt am 1. Januar an. Wir haben also noch Zeit, darüber zu diskutieren. Der Fokus liegt auf den nächsten Spielen."

Klopp wird nach seiner Auszeit ab Januar infolge des Abschieds vom FC Liverpool die weltweiten Aktivitäten von Leipzigs Hauptsponsor Red Bull im Fußball verantworten. Am Mittwochabend (21:00 Uhr/DAZN) trifft RB in der Champions League auf Klopps ehemaligen Klub aus England.

"Es wird ein schweres Spiel", sagte Openda, aber: "Wir wissen, dass es jede Mannschaft auswärts bei uns schwer hat." Die Leipziger sind mit zwei Niederlagen in die neue Königsklassen-Saison gestartet und stehen bereits unter Druck.

Mit seiner eigenen Entwicklung ist Torjäger Openda, der im Sommer 2023 nach Sachsen gekommen war und in der Vorsaison 28 Pflichtspieltreffer erzielte, derweil sehr zufrieden. "Das war eine gute Entscheidung für mich und für meine Familie, auch für den Verein. Was wir zusammen schaffen, finde ich großartig", sagte der belgische Nationalspieler.