Pressestimmen: VfB dominiert "hässliches" Juve

IMAGO

El Bilal Touré erlöste den VfB Stuttgart spät

Ein mutiger VfB Stuttgart überrumpelt in der Champions League das favorisierte Juventus Turin. Die Schwaben belohnen sich aber erst in der Nachspielzeit mit dem 1:0. Die italienische Presse hadert mit dem schwachen Auftritt der Norditaliener und sieht auch Trainer Thiago Motta in der Mitschuld. Die Pressestimmen.

ITALIEN

La Gazetta dello Sport: "Perin hält auch einen Elfmeter, aber Stuttgart dominiert ein schlechtes Juve: erste Niederlage für Motta [...] Ein überragender Mattia Perin hat Juventus gegen Stuttgart nicht gerettet. Nachdem die Deutschen über weite Strecken dominiert hatten, fügten sie dem Team von Thiago Motta, das mit zehn Mann (Danilo wurde des Feldes verwiesen) spielte, die erste Niederlage der Saison zu. Nach einer Reihe von Paraden und einem Elfmeter (von Millot), konnte der Torhüter der Bianconeri bei dem Tor des ehemaligen Atalanta-Spielers El Bilal Touré nichts ausrichten. Es war eine Nacht des Leidens für die Bianconeri, die Gefahr liefen, weitere Tore zu kassieren."

Corriere dello Sport: "Super-Perin nicht genug: Stuttgart dominiert und gewinnt.

Die Bianconeri waren praktisch nie im Spiel: Der Torwart hält einen Elfmeter, wird aber vom ehemaligen Atalanta-Spieler Touré geschlagen."

Tuttosport: "Motta, das ist schlecht [... ] Das hässlichste Juve der Saison: drei große Schwächen aufgedeckt Träge und zu weich: Mottas Team steht vor seiner schwersten Zeit. Thiago Motta trägt eine Mitschuld an der schmerzhaften Niederlage, denn Stuttgart dominierte und siegte verdient, während Juventus nicht genug kreierte und, wenn sie es versuchten, zu langsam und zaghaft agierte."

Sky Italia: "Stuttgart gewann am Ende dank des Treffers des ehemaligen Atalanta-Spielers Tourè. Ein überragender Perin, der in den letzten Minuten auch noch einen Elfmeter von Millot gehalten hatte, reichte nicht aus. Der gesamte Angriff der Bianconeri enttäuschte."

Corriere della Sera: "Eine kalte Dusche für das Stadion in einer verdammt komplizierten Nacht. Das Juve, von dem Motta träumte, wurde von Hoeneß' Deutschen, die das Geschehen von Anfang bis Ende weitestgehend beherrschten, in den Schatten gestellt. Stuttgart rennt, doppelt, drückt hoch, setzt sich im Rückwärtsgang durch, zielt auf den Strafraum der Bianconeri und bringt sie ins Trudeln. Und Juve? Nichts."

Deutschland

Stuttgarter Nachrichten: "Verdientes Happy End für den bärenstarken VfB."

kicker: "Stuttgart feiert den ersten Champions-League-Sieg - und dieser ist hochverdient. Die Schwaben waren über weite Teile die klar bessere Mannschaft, belohnten sich aber lange nicht und hatten zudem noch mit fehlendem Spielglück zu hadern. Ein Lucky Punch in der Nachspielzeit sorgte dann aber doch noch für das 1:0 und große Erleichterung."

Bild: "Stuttgart-Ekstase. Es geht doch! Drei Tage nach der 0:4-Klatsche in München ist Stuttgart bei Italien-Rekordmeister Juventus Turin das deutlich bessere Team, gewinnt am Ende auf dramatische Art und Weise aber völlig verdient 1:0!"

ntv.de: "Krimi-Coup gegen Juve: VfB Stuttgart feiert nach dramatischen Schlussminuten"

Spiegel Online: "Rausch mit drei Buchstaben: VfB. So an die Wand gespielt worden ist der sechsmalige Europapokalsieger Juventus schon lange nicht mehr. Der VfB dominierte in Turin, verschoss einen Strafstoß und belohnte sich spät. Es war eine Gala, die Serien beendete."