FC St. Pauli holt Ex-BVB-Torwart

Alex Gottschalk/DeFodi.eu

Eric Oelschlägel (r.) spielte in der Vergangenheit unter anderem beim BVB

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat auf die Personalsorgen auf der Torwart-Position reagiert und den ehemaligen BVB-Profi Eric Oelschlägel unter Vertrag genommen.

Wie der FC St. Pauli am Mittwochvormittag offiziell bestätigte, verstärkt Oelschlägel ab sofort das Torwart-Team der Kiezkicker. Entsprechende Gerüchte hatten zuletzt bereits kursiert. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.

Der 29-Jährige spielte in der Vergangenheit unter anderem für die zweiten Mannschaften der beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und Werder Bremen. Für die BVB-Profis durfte Oelschlägel sogar einmal im DFB-Pokal ran. Der Schlussmann war in den letzten beiden Saisons für den niederländischen Verein FC Emmen aktiv, mit dem er 2022/23 aus der Eredivisie abstieg.

Oelschlägel ist beim FC St. Pauli als Backup für Platzhirsch Nikola Vasilj eingeplant. Die Hamburger müssen im Kasten derzeit auf Ben Voll (Kieferbruch), Sören Ahlers (Knieverletzung) und Sascha Burchert (Schambeinprobleme) verzichten.

FC St. Pauli: Oelschlägel soll "wichtige Rolle" übernehmen

"Mit Eric haben wir einen erfahrenen Torhüter verpflichtet, der uns in dieser herausfordernden Situation sofort weiterhelfen kann", wird Sportchef Andreas Bornemann in einem offiziellen Statement zitiert. Der Klub sei "überzeugt, dass er eine wertvolle Ergänzung für unser Team sein wird", erklärte der 53-Jährige.

"Eric wird eine wichtige Rolle in unserem Torwartteam übernehmen und uns sofort weiterhelfen. Er bringt sehr viel von dem mit, was wir gesucht haben, seine Erfahrung kommt ihm dabei in vielen Bereichen des Torhüterspiels zugute. Er hat hohe Qualitäten auf der Linie und in Eins-gegen-Eins-Situationen", freute sich Cheftrainer Alexander Blessin über die ablösefreie Verpflichtung.

"Ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir als Team gemeinsam erfolgreich sind", versprach Oelschlägel, der nach seiner letzten Station beim FC Emmen seit Sommer vereinslos war.