Wegen Totensonntag: Zweitligaspiel wird verlegt

FIRO/SID/Max Ellerbrake

Das DFL-Logo

Kein Fußball am Totensonntag: Das ursprünglich für 24. November geplante Zweitligaspiel zwischen Hannover 96 und Darmstadt 98 muss wegen der niedersächsischen Feiertagsgesetzgebung verlegt werden. In Abstimmung mit beiden Klubs und dem Medienpartner Sky wird die Partie nun am Samstag, 23. November, um 13.00 Uhr stattfinden.

"Die Erstellung der Spielpläne und der konkreten Ansetzungen ist mit insgesamt 612 Begegnungen ein sehr komplexer Prozess, in den Vorgaben von Kommunen, Sicherheitsorganen, der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze sowie Interessen von Fans, Klubs, Stadionbetreibern und Vereinbarungen aus Medienverträgen einfließen. In Bezug auf die Feiertagsregelung ist bei der Datenübertragung ein Fehler unterlaufen", räumte Ansgar Schwenken, DFL-Direktor Spielbetrieb und Fans, ein.