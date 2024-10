England plante Klopp-Hammer

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Jürgen Klopp und Thomas Tuchel trafen zuletzt in der Premier League aufeinander

Der englische Fußballverband FA will mit Thomas Tuchel nach dem ersehnten Titel greifen. Die Engländer fragten einem Bericht zufolge auch bei Jürgen Klopp an.

Thomas Tuchel soll dem englischen Fußball endlich den ersten Titel seit 1966 bescheren. Der gebürtige Schwabe unterschrieb für 18 Monate bei der FA.

Der frühere Bayern-Coach stand in einer Vorauswahl mit Carlo Ancelotti, Pep Guardiola und auch Jürgen Klopp. Das berichtet die "Sport Bild".

Demnach hatte der englische Verband bei der deutschen Trainer-Ikone "vorgefühlt" und angefragt, ob er sich die Aufgabe als Nationaltrainer Englands vorstellen könnte.

Das Klopp-Lager habe aber schnell vermittelt, dass er nicht zur Verfügung stehe.

Dafür gab es eine positive Rückmeldung von Tuchel, der einst wie Klopp Mainz und Dortmund trainierte.

Tuchel überzeugte England-Chefs

In einer kleinen Runde überzeugte Tuchel und erfüllte die fünf wichtigsten Kriterien der Engländer um Geschäftsführer Mark Bullingham und den Technischen Direktor John McDermott. In diesen Punkten ging es um Kompetenz bei taktischen Fähigkeiten, starke Bilanz in K.o.-Spielen, den Umgang mit schwierigen Spieler-Charakteren sowie Erfolg auf internationalem Niveau und eine positive Wahrnehmung in den Medien.

Nach dem Gespräch mit Tuchel sollen die englischen Verantwortlichen begeistert gewesen sein. Der 51-Jährige setzte sich gegen den übrig gebliebenen englischen Kandidaten Eddie Howe von Newcastle United durch.

Als Achse der englischen Mannschaft hat Tuchel das Trio Harry Kane, Jude Bellingham und Declan Rice ausgemacht. Letztere wollte er bereits in seiner Zeit als Bayern-Trainer verpflichten und nach München holen.

Klopp hat inzwischen auch ein neues Projekt gefunden. Ab dem 1. Januar 2025 startet er als neuer Fußball-Chef bei Red Bull. Er wird damit Leiter des Red-Bull-Fußball-Imperiums mit sieben Klubs auf vier Kontinenten.