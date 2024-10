Neue Zahlen enthüllt: Das verlangt Davies vom FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Alphonso Davies könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Ob Alphonso Davies seine Karriere nach der Saison 2024/25 beim FC Bayern fortsetzt, steht immer noch nicht fest. Klub und Spieler haben unterschiedliche finanzielle Vorstellungen. Der kanadische Nationalspieler verlangt im Gegenzug für eine Vertragsverlängerung nicht nur mehr Geld, sondern auch einen saftigen Millionen-Bonus.

Das berichtet die "Sport Bild" in ihrer aktuellen Ausgabe. Dort heißt es, dass eine Vertragsverlängerung des Außenverteidigers zwar weiterhin möglich sei, allerdings an klare Bedingungen geknüpft ist. Und diese Bedingungen haben es durchaus in sich.

Davies verlangt dem Bericht zufolge nicht nur eine Nachbesserung des derzeitigen Bayern-Angebots auf 16 Millionen Euro pro Saison - der Klub soll ihm ein Jahresgehalt in Höhe von 13 Millionen Euro geboten haben -, sondern auch noch zusätzliche Boni.

Davies verlangt üppige Einmalzahlung vom FC Bayern

Darüber hinaus fordert der Kanadier laut "Sport Bild"-Infos im Gegenzug für eine erneute Unterschrift auch noch eine einmalige Zahlung in Höhe von 15 Millionen Euro. Eine derartige Einmalzahlung kassieren Profis für gewöhnlich, wenn sie ablösefrei zu einem neuen Verein wechseln. Davies' Vertrag läuft aus, entsprechend könnte er im Fall eines Bayern-Abschieds mit so einer Zahlung von seinem neuen Klub rechnen.

Der FC Bayern stellt im Gegenzug zwei klare Forderungen an die Spielerseite, schreibt "Sport Bild". Zunächst einmal verlangt der Klub ein Einsehen beim Spieler, was die Höhe seines Gehalts angeht. Die 13 gebotenen Millionen jährlich sind demnach zwar nicht zwingend das absolute Maximum, viel nachgebessert wird allerdings nicht mehr.

Davies-Berater sorgt für Frust beim FC Bayern

Darüber hinaus wünscht sich der FC Bayern von Davies laut "Sport Bild", dass dieser seinen Berater Nick Huoseh "einbremst". Was das genau heißt, ist jedoch nicht klar. Allerdings sorgte der Berater mit zahlreichen öffentlichen Aussagen in den letzten Monaten immer wieder für Frust in der Chefetage des Rekordmeisters.

Wie es für Davies nach einem möglichen Bayern-Abschied weitergehen würde, kann Stand heute nur spekuliert worden. Eine Einigung zwischen ihm und Real Madrid besteht laut "Mundo Deportivo"-Angaben noch nicht. Daher soll sich auch der FC Barcelona noch Hoffnungen machen. Zudem ist mit Manchester United ein weiteres Schwergewicht am Kanadier interessiert.