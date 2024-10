Sorgen um Star von Hertha BSC halten weiter an

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Diego Demme steht derzeit nicht zur Verfügung

Die Sorgen um Diego Demme halten bei Hertha BSC weiter an. Der Mittelfeldspieler fehlte dem Fußball-Zweitligisten zum Start in die neue Trainingswoche weiterhin aus gesundheitlichen Gründen.

An den ersten sieben Spieltagen in der 2. Bundesliga hatte der ehemalige deutsche Nationalspieler für seinen neuen Klub Hertha BSC jeweils in der Startelf gestanden, war dabei ein wichtiger Faktor für Cheftrainer Christian Fiél im zentral-defensiven Mittelfeld.

Seit Anfang Oktober wurde der gebürtige Herforder dann aber komplett aus dem Mannschaftstraining bei der Alten Dame herausgenommen. Grund dafür waren rätselhafte Schwindelattacken bei Demme, die auch weiterhin nicht unter Kontrolle gebracht wurden.

Wie nun aus einem "Bild"-Bericht hervorging, fanden die jüngsten Trainingseinheiten der Hertha weiterhin ohne Demme statt, der nach Informationen der Zeitung auch weiterhin mit Schwindelgefühlen zu kämpfen hat.

Die Ursachen für die Beschwerden bei dem 32-Jährigen sind auch weiterhin ungeklärt. Allerdings soll der Sommer-Neuzugang nun komplett aus dem Training herausgenommen worden sein, nachdem er zuletzt zumindest noch individuelle Einheiten teilweise absolvierte.

Hertha BSC am Samstag beim KSC zu Gast

Eigentlich hatte der Spieler selbst sowie die sportmedizinische Abteilung der Berliner mit einer zeitnahen Rückkehr in das Mannschaftstraining gerechnet, bestand er doch einen zwischenzeitlichen Belastungstest. Doch die Beschwerden traten in der Woche vor dem Braunschweig-Spiel in der 2. Bundesliga (Endstand 3:1) erneut auf.

Mehrere Arztbesuche brachten bislang keinen Aufschluss, nun soll Demme erneut gründlich durchgecheckt werden.

Wie es bei der "Bild" weiter heißt, hoffen die Hertha-Verantwortlichen zumindest noch darauf, dass der defensive Mittelfeldspieler "im Laufe der Trainingswoche" wieder mit leichten Übungen loslegen kann.

Hertha BSC rangiert in der aktuellen Zweitliga-Tabelle auf Platz sieben und tritt am nächsten Samstag beim Karlsruher SC an.