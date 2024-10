Bericht: BVB nimmt zwei Premier-League-Stars ins Visier

IMAGO/Alex Gottschalk/DeFodi Images

Die BVB-Bosse sollen Winter-Transfers in Erwägung ziehen

Am Dienstagabend zeigten sich wieder einmal die zwei Gesichter des BVB. In guten Phasen kann die Mannschaft auch Top-Teams wie Real Madrid ärgern, in schlechten fällt sie komplett auseinander. Nicht erst seit dem bitteren 2:5 im Bernabeu werden in Dortmund daher Rufe nach weiteren Verstärkungen laut. Angeblich könnte schon im Winter ein neues Gesicht bei der Borussia aufschlagen.

Schon zum zweiten Mal in der noch jungen Saison 2024/2025 hat der BVB in einem Pflichtspiel fünf Gegentreffer kassiert. Nach einer heftigen Packung beim VfB Stuttgart (1:5) brach die schwarz-gelbe Defensive diesmal in Madrid in sich zusammen. Alle Real-Tore fielen in der letzten halben Stunde.

Muss der ambitionierte Bundesligist nun nochmal auf dem Spielermarkt aktiv werden? Ein neuer Bericht des türkischen Transfer-Experten Ekrem Konur legt nahe, dass schon im Januar die Abwehr verstärkt werden könnte.

Demnach befinden sich Chelseas Ben Chilwell, der schon im vergangenen Sommer kurzzeitig Thema gewesen sein soll, sowie der ungarische Nationalspieler Milos Kerkez vom AFC Bournemouth auf dem Einkaufszettel der Borussia.

Beide fühlen sich auf der linken Abwehrseite am wohlsten. Ebendort drückte in Dortmund zuletzt massiv der Schuh: Trainer Nuri Sahin stand keine echte Alternative zu Ramy Bensebaini zur Verfügung.

Wohl keine Schnäppchen-Chance für den BVB

Während Chilwell über jede Menge Erfahrung in der Premier League verfügt, ist Kerkez mit seinen 20 Jahren noch vergleichsweise grün hinter den Ohren.

Doch auch der Youngster hat schon eine komplette Spielzeit in Englands Eliteliga hinter sich, bei AZ Alkmaar absolvierte er zuvor zudem erste Europacup-Einsätze. Schon Anfang 2023 soll der BVB über eine Kerkez-Verpflichtung nachgedacht haben.

Die beiden Abwehr-Kandidaten sind allerdings noch langfristig an ihre jeweiligen Arbeitgeber gebunden. Chilwell, der bei Chelsea aussortiert wurde, steht in London bis 2027 unter Vertrag, Kerkez bei Bournemouth gar bis 2028. Schnäppchen wären somit eher nicht drin.