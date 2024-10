So plant Bochum in der Trainer-Frage

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Bochums Klubchef Ilja Kaenzig muss gleich drei Positionen neu besetzen

Fußball-Bundesligist VfL Bochum arbeitet am Neustart: Nach der Niederlage in Hoffenheim (1:3) mussten Sportdirektor Marc Lettau, Trainer Peter Zeidler und Teammanager Hannes Hahn gehen. Nun kommt heraus, wie der Revierklub bei der Nachfolgeregelung vorgehen will.

Beim VfL Bochum steht nach dem Rauswurf von Trainer, Teammanager und Sportdirektor die Agenda: Zunächst soll ein neuer Manager verpflichtet werden, berichtet "Sport Bild" in seiner neuesten Ausgabe. Dieser soll dann einen neuen Cheftrainer aussuchen.

Auch das Profil, das der neue Sportdirektor mitbringen soll, wurde inzwischen an der Castroper Straße herausgearbeitet. Der neue Chef soll "Stärke und Souveränität" ausstrahlen und den kriselnden Klub mitreißen können, um verbindende Elemente zu schaffen.

Wer dann den Job von Peter Zeidler übernehmen könnte, bleibt somit vorerst offen. Laut "Sport Bild" scheint nur eines bislang klar: Auf eine Zusage des ehemaligen Union-Coaches Urs Fischer spekuliert man beim VfL Bochum nicht. Der Revierklub hatte schon im Sommer beim 58-Jährigen angefragt und sich eine Absage eingehandelt. Die Chancen auf eine Verpflichtung des Schweizers dürften nach den Entwicklungen der letzten Monate nicht weiter gestiegen sein.

VfL Bochum vor heftigen Wochen: Erst FC Bayern, dann Bayer Leverkusen

Vorerst übernehmen die bisherigen Co-Trainer Markus Feldhoff und Murat Ural die Leitung der Mannschaft. Das Duo bereitet den Tabellen-18. auch auf das Spiel am kommenden Sonntag gegen den FC Bayern (15:30 Uhr) vor. Auch danach ist das Programm aus Bochumer Sicht heftig: Nach einer Auswärtsfahrt zu Eintracht Frankfurt geht es gegen Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart.

Der VfL hatte derweil am vergangenen Sonntag im Zuge der Bekanntgabe der personellen Veränderungen mitgeteilt, "zeitnah" über das weitere Vorgehen zu informieren.

Trainer Zeidler hatte Bochum erst im Sommer übernommen. Sportchef Lettau bekleidete seit Juli 2023 das Amt des Sportdirektors, war im Verein zuvor in anderen Funktionen tätig. Hannes Hahn hatte den Job als Teammanager im August 2023 übernommen. "Es war mir eine Ehre", schrieb er am Montagabend bei Instagram zum Abschied.