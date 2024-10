Funktionärs-Laufbahn bei Bayern? Das sagt Müller selbst

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Thomas Müller spielt schon seit 2008 für den FC Bayern

Thomas Müller ist das Gesicht des FC Bayern, feiert mit dem deutschen Rekordmeister seit über 15 Jahren alle großen Erfolge. Mittlerweile wird darüber spekuliert, wie es mit dem 35-Jährigen nach dessen Karriereende in München weitergehen könnte. Jüngst hat sich auch Müller selbst zu der Thematik geäußert.

Das Eigengewächs des FC Bayern ist mittlerweile zum Rekordspieler des Vereins aufgestiegen. Niemand vor ihm hat so viele Pflichtspiele für die Bayern bestritten. Müller lief bis dato alleine 480 Mal in der Bundesliga und 152 Mal in der Champions League auf, erzielte dabei über 200 Tore.

Sein derzeitiger Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis zum Sommer 2025. Ob es danach zu einer erneuten Vertragsverlängerung für ein Jahr oder dem tatsächlichen Karriereende des Routiniers kommt, ist Stand heute noch völlig offen.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn sollte der Weltmeister von 2014 unbedingt in anderer Position auf Funktionärsebene im Klub gehalten werden. Das zumindest ist die eindeutige Empfehlung von Karl-Heinz Rummenigge, der selbst viele Jahre als Vorstandsboss beim FC Bayern tätig war.

Müller kann zum 13. Mal deutscher Meister werden

"Der FC Bayern wäre gut beraten, den ein oder anderen Spieler, der jetzt noch auf dem Platz steht, von einer zweiten Karriere im Management zu überzeugen. So wie es Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß und mir widerfahren ist. Ich traue es ihnen zu", wurde Rummenigge im "kicker" zitiert und sprach damit unter anderem Thomas Müller an.

Grundsätzlich könne Müller diesen Gedanken nachvollziehen, irgendwann einmal selbst auf der Entscheider-Ebene im Klub tätig werden zu können.

Nach der 4:0-Machtdemonstration gegen den VfB Stuttgart, bei der Müller über die volle Distanz auf dem Feld stand, wollte er davon aber noch nichts wissen. "Aktuell bin ich Spieler und es reicht sogar noch für 90 Minuten", stellte der Offensivmann gegenüber der "Abendzeitung" klar, wo aktuell noch seine Prioritäten liegen.

Alle Gedankenspiele über sein Karriereende als Spieler beim FC Bayern schob das Klub-Original noch beiseite: "Das ist Zukunftsmusik". Vielmehr will sich der Ur-Bayer darauf fokussieren, als erster Fußballer in der Geschichte zum 13. Mal deutscher Meister zu werden.