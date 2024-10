Bericht: Guirassy sagte FC Bayern und Co. ab

IMAGO/Noah Wedel

Serhou Guirassy geht beim BVB als Leistungsträger voran

Serhou Guirassy ist bei Borussia Dortmund innerhalb weniger Wochen schon voll angekommen. Der BVB verpflichtete den Torjäger im Sommer dank einer Ausstiegsklausel vom VfB Stuttgart. Die Schwarz-Gelben setzten sich im Transfer-Tauziehen wohl gegen gleich mehrere prominente Konkurrenten durch - darunter der FC Bayern.

Laut "Sport Bild" klopften mit dem FC Bayern, FC Chelsea, FC Arsenal sowie der AC Mailand gleich vier europäische Topklubs bei Guirassy an. Der 28-Jährige hatte mit einer Fabel-Saison beim VfB Stuttgart (30 Tore in 30 Pflichtspielen) auf sich aufmerksam gemacht.

Der FC Bayern soll sich in Person von Sportvorstand Max Eberl bei Guirassy erkundigt haben. Der Mittelstürmer wollte sich in München aber wohl nicht hinter Harry Kane anstellen, so der Tenor.

Guirassy entschied sich ebenfalls gegen den FC Chelsea, FC Arsenal sowie die AC Mailand. Die Serie A habe den Knipser kaum gereizt. Bei Arsenal habe das Spielsystem nicht wirklich gepasst. Bei Chelsea habe Guirassy dagegen die Transfer-Politik "abgeschreckt", berichtet "Sport Bild".

BVB schon länger an Guirassy dran

Am Ende machte Borussia Dortmund das Rennen um den Rechtsfuß. Wie es in dem entsprechenden Medienbericht weiter heißt, sollen sich die BVB-Verantwortlichen bereits im April für eine Verpflichtung von Guirassy entschieden haben. Richtig heiß wurde es jedoch erst nach dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) Anfang Juni.

Während Guirassy per Ausstiegsklausel für die Ablösesumme von rund 18 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Westfalen wechselte, gab der BVB im zurückliegenden Transfer-Sommer mit Niclas Füllkrug (West Ham United), Youssoufa Moukoko (OGC Nizza) sowie Sébastien Haller (Leihe zu CD Leganés) gleich drei Angreifer ab.

Guirassy konnte seinen Wert für Borussia Dortmund mit sieben Toren in seinen ersten acht Pflichtspieleinsätzen bereits unter Beweis stellen. Maximilian Beier, der als weiterer Mittelstürmer von der TSG Hoffenheim verpflichtet wurde, bleibt aktuell zumeist die Joker-Rolle.