Neue Rolle für Kathleen Krüger beim FC Bayern

IMAGO/Markus Fischer

Kathleen Krüger bekleidet bald einen neuen Posten beim FC Bayern

Beim FC Bayern wird derzeit nicht nur mit Hochdruck am Kader für die Saison 2024/25 gebastelt, sondern auch hinter den Kulissen an einigen Stellschrauben gedreht. Eine Entscheidung betrifft in diesem Zusammenhang die bisherige Teammanagerin Kathleen Krüger, die innerhalb des Klubs einen neuen Posten bekommt.

Wie die Münchner "AZ" mit Verweis auf eigene Informationen berichtet, wird Kathleen Krüger den unmittelbaren Dunstkreis der ersten Mannschaft ab sofort verlassen und stattdessen eine andere Rolle innerhalb des Vereins einnehmen. Die Rede ist unter anderem von einer "Führungsrolle im Management der Bayern-Frauen".

Bei den FCB-Frauen soll Krüger dem Bericht zufolge in unterstützender Funktion für Sportchefin Bianca Rech agieren. Hierbei werde sie sich um die "strukturelle Ausrichtung der Frauen-Abteilung" kümmern, heißt es.

Neue Aufgabe beim FC Bayern

Gleichzeitig werden Krüger der "AZ" zufolge weiterhin verantwortungsvolle Aufgaben im Männer-Bereich zuteil. So soll sich die 39-Jährige etwa mit der Planung des neuen Trainingszentrums an der Säbener Straße befassen, dem Herzstück des deutschen Rekordmeisters.

Wer in der ersten Mannschaft des FC Bayern auf Krüger folgt, steht noch nicht fest. Laut "AZ" ist aber fest geplant, dass ihr Posten nachbesetzt werden soll. Die Zeitung berichtet, dass Maciej Jagiellowicz wohl den Zuschlag bekommen wird.

Krüger seit vielen Jahren auf der Bank des FC Bayern

Mit Krüger wird derweil eins der bekanntesten Gesichter der ersten Mannschaft die öffentliche Bühne verlassen. Die Teammanagerin war bereits im Jahr 2012 von Matthias Sammer installiert worden und seitdem stets im direkten Umfeld des Teams tätig. Seit vielen Jahren saß sie zudem auch bei sämtlichen Pflichtspielen der Münchner auf der Bank.

Wie Krügers Abschied innerhalb der Mannschaft ankommt, kann nur spekuliert werden. Laut "AZ" dürften aber nur wenige Profis begeistert sein. Die Zeitung berichtet, dass Krügers Verhältnis zum Team bis zuletzt intakt gewesen sei.