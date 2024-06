BVB-Boss beschwört eigene Marke: "Wir sind ein Lebensgefühl"

IMAGO/Blatterspiel

Carsten Cramer (l.) ist Marketing-Geschäftsführer beim BVB

Sportlich gesehen endete die Spielzeit von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund titellos und in einem krassen Umbruch - samt Trainerwechsel und mehrerer prominenter Abschiede. Trotzdem spricht BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer von einer äußerst erfolgreichen Saison für die Schwarz-Gelben.

Cramer verantwortet beim BVB die Bereiche Vertrieb & Marketing, Internationalisierung und Digitalisierung. Vor allem hinsichtlich der Bekanntheit der Marke Borussia Dortmund sowie des Wachstums des Klubs sei die Saison 2023/2024 eine sehr starke gewesen, wie er gegenüber dem "kicker" erklärte.

"Es gab ein kontinuierliches Wachstum über die Saison hinweg, das durch Wembley natürlich noch einmal beschleunigt wurde. Auch vor dem Champions-League- Finale war das Interesse am BVB groß. [...] Der Signal-Iduna-Park war ständig ausverkauft, unsere Mitgliederzahl hat die 200 000er-Marke geknackt, und im Merchandising hatten wir beispielsweise ein extrem erfolgreiches Weihnachtsgeschäft", berichtete der BVB-Boss über die großen Erfolgsindikatoren in seinen Ressorts.

Der 55-Jährige, dessen Geschäftsführer-Vertrag beim BVB erst kürzlich vorzeitig bis 2027 verlängert wurde, führte aus, was aus seiner Sicht den eigenen Markenkern der Schwarz-Gelben ausmacht: "Wir als Borussia Dortmund sind mehr als ein Fußballverein. Wir sind eine Gemeinschaft, ein Lebensgefühl."

Als Beispiel führte Cramer das vergangene Champions-League-Endspiel in Wembley gegen Real Madrid (0:2) an. Dabei sei es dem Klub auch abseits des eigentlichen Spiels darum gegangen, den BVB bestmöglich auf internationaler Bühne zu repräsentieren und ihn für Fans auf der ganzen Welt attraktiv zu machen.

Cramer über BVB-Fans: "Genießen unsere höchste Wertschätzung"

"Wenn man schon im Champions-League-Finale dabei sein kann, dann wollen wir daraus ein tolles Erlebnis machen, das über die 90 Minuten des Spiels hinausgeht. Wir möchten die Leute mit unserer Vorfreude anstecken. Vor Ort, daheim in Dortmund und vor den Endgeräten. Deshalb war es uns wichtig, in London eine schwarz- gelbe Botschaft zu platzieren, die in die Welt ausstrahlt", so Cramer über die Marketing-Strategie in London, die aus seiner Sicht bestens gegriffen hatte.

Insgesamt wies er der riesigen Fan-Gemeinde des BVB eine extrem große Bedeutung zu, die sich alleine mit Zahlen gar nicht bemessen lasse.

"Ich würde die Bedeutung ungern konkret mit einem Spieler vergleichen, aber es wäre sicher angemessen, wenn unsere Fans eine eigene Rückennummer bekommen würden. Die emotionale Kraft, die vom BVB ausgeht, hat viel mit unseren Anhängern zu tun. Die Gelbe Wand ist international ein Synonym für das, was Borussia Dortmund verkörpert. Ich sehe die Fans daher als wesentlichen Bestandteil unseres Kaders an. Sie genießen unsere höchste Wertschätzung", so Cramer, der bereits seit 2010 für die Westfalen tätig ist.