Neue Spekulationen um Interesse des FC Bayern an Dani Olmo

Dani Olmo wird beim FC Bayern gehandelt

Bei der Fußball-EM schaut auch der FC Bayern naturgemäß genau hin. Ein Star, den der deutsche Rekordmeister sehr genau unter die Lupe nimmt, dürfte Dani Olmo von RB Leipzig sein. Denn: Die Münchner sollen den 26 Jahre alten Spanier von RB Leipzig nach wie vor auf dem Einkaufszettel haben.

"Der Name Dani Olmo macht wieder Schlagzeilen, und wie ich bereits berichtet habe, könnte er in diesem Sommer ein Spieler sein, den man im Auge behalten sollte", erklärte Transfer-Experte Fabrizio Romano gegenüber "CaughtOffside".

Es gebe Interesse von "einigen Klubs", darunter befinde sich weiterhin auch der FC Bayern, schilderte der italienische Reporter. "Allerdings gibt es im Moment, während der EM, nichts Konkretes", fügte Romano an.

Olmo habe "die Chance, RB Leipzig zu verlassen, weil es eine 60-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel gibt, also ist alles möglich", so der bestens vernetzte Journalist weiter. Diese Klausel soll allerdings laut "Bild" Anfang Juli ablaufen. Allzu lange Zeit dürfen sich mögliche Interessenten also nicht mehr lassen.

Große Konkurrenz für den FC Bayern

Neben dem FC Bayern sollen auch der FC Barcelona sowie mehrere Spitzenvereine aus der englischen Premier League ihre Fühler nach Olmo ausstrecken.

"Ich bin entspannt und fokussiere mich auf das, was vor mir liegt, nämlich die EM, die nicht gerade unwichtig ist", sagte der Spielmacher selbst Anfang Juni gegenüber "Mundo Deportivo" über seine Zukunft.

"Natürlich ist es schön zu sehen, dass mein Name mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Das motiviert mich", erklärte Olmo.

Der FC Bayern soll auch seinen bisherigen Leipziger Teamkollegen Xavi Simons umwerben. Der 21-jährige Niederländer verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis bei RB, gehört aber eigentlich Paris Saint-Germain.

"L'Equipe" zufolge gibt es bereits Kontakt zwischen dem FC Bayern und PSG in der Angelegenheit.