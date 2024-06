FC Bayern? Real? Insider gibt Update zur Wirtz-Zukunft

IMAGO/UWE KRAFT

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen wird beim FC Bayern gehandelt

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Spekulationen um die Zukunft von Bayer Leverkusens Mega-Talent Florian Wirtz. Transfer-Experte Fabrizio Romano erläutert den Stand der Dinge beim 21-Jährigen, der wohl auch beim FC Bayern ein heißes Thema ist.

Ein Abgang von Wirtz vom Doublesieger in diesem Sommer sei kein Thema, schreibt der bestens vernetzte italienische Reporter in seinem "Daily Briefing". Das sei auch Trainer Xabi Alonso zugesichert worden, als die Bayer-Führung im Frühjahr mit dem Spanier über dessen Zukunft in Leverkusen gesprochen habe.

2025 werde Wirtz dann aber wohl auf den Markt kommen, so Romano - und "viele Klubs" streckten demnach bereits ihre Fühler aus. Neben dem FC Bayern, der bei deutschen Top-Spielern "immer" in der Verlosung sei, soll es in England, aber vor allem in Spanien reges Interesse an Wirtz geben.

"Es stimmt, dass Real Madrid ihn schätzt - die Leute im Verein haben das Gefühl, dass Wirtz zum Stil von Real Madrid passt", offenbarte Romano.

Sportdirektor Deco vom FC Barcelona sei ebenfalls ein Anhänger von Wirtz, so der Insider. Die finanzielle Lage der Katalanen mache einen Deal aktuell zwar "fast unmöglich", erläuterte der Journalist. "Dennoch kennt Deco Wirtz schon lange und hält ihn für einen der zukünftigen Superstars des Weltfußballs."

FC Bayern "sehr, sehr interessiert" an Florian Wirtz

"Wichtig" in der Causa Wirtz könnte nach Romanos Ansicht die Zukunft von Alonso werden, "denn sollte er eines Tages Trainer von Real Madrid werden, würde ich erwarten, dass er darauf drängt, Wirtz zu verpflichten".

Bild-Fußballchef Christian Falk, ein langjähriger Beobachter des FC Bayern, hatte zuletzt gemutmaßt, in "nicht allzu ferner Zukunft" könne es Wirtz an die Säbener Straße ziehen.

Der deutsche Rekordmeister sei "sehr, sehr interessiert" am Leverkusener. Mehrere Münchner Profis versuchten bereits, Wirtz von einem Wechsel zum FC Bayern zu überzeugen, berichtete Falk.