Medien: FC Bayern macht nächsten Schritt im Xavi-Poker

IMAGO/Peter Lous

Xavi Simons steht auf der Transfer-Wunschliste des FC Bayern

Laut übereinstimmenden Berichten ist Xavi Simons von Paris Saint-Germain derzeit ein zentrales Transfer-Thema beim FC Bayern. Insbesondere Sportvorstand Max Eberl soll auf eine Verpflichtung des Niederländers pochen, der die letzte Saison auf Leihbasis bei RB Leipzig verbrachte. Eine Kontaktaufnahme zu PSG soll nun erfolgt sein.

Zehn Tore, 15 Vorlagen, 43 Pflichtspiele: So lautet die beeindruckende Bilanz von Xavi Simons im Trikot von RB Leipzig in der Saison 2023/2024. Eine Ausbeute, die auch den FC Bayern auf den Plan gerufen haben soll.

Laut "Sky" gab es bereits erste Gespräche zwischen Sportvorstand Max Eberl und dem Offensivmann, der noch bis 2027 an seinen Stammklub Paris Saint-Germain gebunden ist.

Nun sind die Münchner offenbar noch einen Schritt weiter gegangen. Die französische "L’Equipe" vermeldet, dass der deutsche Rekordmeister inzwischen beim Meister der Ligue 1 vorstellig geworden ist, um die Möglichkeit eines Wechsels von Xavi an die Säbener Straße auszuloten.

FC Bayern: Xavi Simons will angeblich in der Bundesliga bleiben

Mit seiner Anfrage soll der FC Bayern aber nicht alleine sein. Auch das Interesse des FC Arsenal, sowie das von Manchester United und Manchester City ist wohl bereits in der französischen Hauptstadt hinterlegt, heißt es. RB Leipzig soll ebenfalls weiterhin Interesse an einer Weiterbeschäftigung des 21-Jährigen haben.

Am liebsten würden die Münchner den Offensivakteur gleich fest verpflichten. Ein Szenario, das PSG allerdings ausgeschlossen haben soll, da man ansonsten 20 Prozent des Erlöses an PSV Eindhoven, Xavis Ex-Klub abgeben müssten. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano ist für den FC Bayern aber auch eine Leihe denkbar.

Trotz der namhaften Konkurrenz stehen die Chancen wohl recht gut, dass Simons auch in der kommenden Saison im deutschen Oberhaus aufläuft. "L’Equipe" will erfahren haben, dass der EM-Fahrer der Elftal gerne ein weiteres Jahr in der Bundesliga kicken würde. Eine endgültige Entscheidung wird demnach aber erst nach der EM erwartet.