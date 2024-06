Harry Kane stellt neue Bestmarken auf

IMAGO/Dan Weir

Bayern-Star Harry Kane hat zum EM-Auftakt mehrere neue Rekorde aufgestellt

Bayern-Star Harry Kane wusste beim ersten EM-Spiel der englischen Nationalmannschaft gegen Serbien nur bedingt zu überzeugen, dennoch wurde sein Abend in Gelsenkirchen zu einem historischen. Der Grund: Der Superstar stellte gleich neue Allzeit-Rekorde auf.

Wirklich viel war von Harry Kane im ersten EM-Spiel der Engländer noch nicht zu sehen. Der Stürmerstar des FC Bayern wurde von seinen Teamkollegen nur selten gefunden. Und wenn er mal den Ball hatte, stellte sich ihm meistens mindestens ein serbischer Abwehrspieler erfolgreich in den Weg. Mit Ausnahme seines gefährlichen Kopfballs in der Endphase der zweiten Halbzeit blieb der 30-Jährige blass.

Dass Kane am Ende dennoch einen erfolgreichen Abend erlebte, lag nicht nur am frühen Siegtreffer durch Jude Bellingham, sondern auch an einer ganzen Reihe neuer Bestmarken, die der Stürmer am Sonntag aufstellte.

Bayern-Star Kane klettert in den Rekordlisten

Durch seinen Einsatz ist Kane nunmehr der alleinige EM-Rekordspieler der Three Lions. Mit jetzt zwölf Spielen bei Fußball-Europameisterschaften setzte er sich in der internen Rekordliste auf Platz eins. Bis zum Sonntag lag er mit elf EM-Einsätzen noch gleichauf mit Gary Neville an der Spitze.

Gleichzeitig ist der Bayern-Star nun auch der englische Nationalspieler mit den meisten Einsätzen bei EMs und WMs. Hier schraubte er sein Konto auf insgesamt 23 hoch. Ashley Cole und Raheem Sterling ließ er in der Rekordliste hinter sich.

Last but not least sicherte sich der 30-Jährige noch eine weitere Bestmarke, denn Kane ist seit Sonntag der einzige englische Nationalspieler, der bei vier verschiedenen Turnieren die Kapitänsbinde trug.

Die Three Lions führte er bereits bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 als Leader auf das Feld sowie bei der vergangenen Europameisterschaft. Den englischen Legenden Bobby Moore, Bryan Robson und David Beckham wurde die Kapitänsehre "nur" bei drei Turnieren zuteil.