Plötzliches Ehe-Aus bei Bayern-Star

IMAGO/RHR-FOTO

Min-jae Kim (l.) vom FC Bayern hat die Scheidung von seiner Ehefrau bekannt gegeben

Der gute Saisonstart beim FC Bayern geht beim Münchner Abwehr-Star Min-jae Kim offenbar mit privaten Problemen einher. Nun wurde sogar die Scheidung bekannt gegeben.

Min-jae Kim hat sich von seiner Ehefrau Ahn getrennt. Das bestätigte die Berateragentur des Bayern-Profis.

"Nach sorgfältiger Diskussion hat Min-jae Kim beschlossen, seine Ehe zu beenden. Er hat den Scheidungsprozess durch eine gütliche Einigung abgeschlossen", zitiert "Bild" aus der Pressemitteilung der Agentur Orange Ball. Das Paar hat eine gemeinsame dreijährige Tochter.

Der Innenverteidiger des FC Bayern hatte seine nunmehr Ex-Partnerin im Mai 2020 geheiratet. Damals spielte der Südkoreaner noch für den chinesischen Klub Beijing Guoan. 2021/22 kickte Kim für Fenerbahce in der Türkei, dann folgte der Wechsel zur SSC Napoli. Ahn Kim war ihrem Mann damals nach Italien gefolgt, im vergangenen Sommer ging sie mit dem 27-Jährigen dann nach München, als dieser für rund 50 Millionen Euro Ablöse verpflichtet wurde.

Bayern-Star Kim: "Das Kind hat oberste Priorität"

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, folgte nach viereinhalb Jahren Ehe die Scheidung nun jedoch "aufgrund unterschiedlicher Persönlichkeiten". Beide haben "beschlossen, sich gegenseitig auf ihren unterschiedlichen Wegen zu unterstützen".

Auch der Bayern-Verteidiger kommt zu Wort, versprach etwa, sich weiterhin um die Erziehung der gemeinsamen Tochter zu kümmern. "Das Kind hat oberste Priorität", so Kim: "Ich werde mein Bestes tun, um mein Kind großzuziehen."

Nach einer schwierigen Debüt-Saison in der Bundesliga zählt Min-jae Kim beim FC Bayern unter Cheftrainer Vincent Kompany zum festen Stammpersonal. In der Innenverteidigung ist er neben Dayot Upamecano absolut gesetzt, in allen bislang zehn Pflichtspielen in dieser Spielzeit stand er in der Startelf.

Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist noch bis 2028 gültig.