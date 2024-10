Schalke und Leipzig machen Jagd auf Stuttgart-Juwel

IMAGO/Julia Rahn

Berke Sanlitürk (r.) soll beim FC Schalke 04 und RB Leipzig auf dem Zettel stehen

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten sind der FC Schalke 04, sowie die beiden Bundesligisten RB Leipzig und die TSG 1899 Hoffenheim offenbar auf Berke Sanlitürk von den Stuttgarter Kickers aufmerksam geworden.

Wie das Portal "fussballeuropa.com" berichtet, stecken Schalke, Leipzig und Hoffenheim die Fühler nach Berke Sanlitürk aus.

Doch der 17 Jahre alte Mittelstürmer weckt wohl nicht nur in Deutschland Begehrlichkeiten. Dem Bericht zufolge sind auch die AS Rom und Atalanta Bergamo aus Italien, der französische Klub Olympique Lyon sowie LaLiga-Vertreter FC Sevilla an einer Verpflichtung interessiert.

Auch Galatasaray und Fenerbahce werden als potenzielle Abnehmer gehandelt.

Entsprechende Anfragen liegen dem Management von Sanlitürk bereits vor, heißt es. Einen konkreten Transfer-Vorstoß habe es aber von noch keinem Klub gegeben.

Sanlitürks Vertrag bei den Stuttgarter Kickers läuft am Saisonende aus. Laut dem Portal will der Angreifer den Klub dann verlassen und den nächsten Schritt wagen. Ohnehin seien die Schwaben nur eine Durchgangsstation gewesen.

Sanlitürk war im Sommer ablösefrei aus der Jugend des SV Darmstadt 98 zu den Kickers gewechselt.

Sanlitürk überzeugt mit Toren

In dieser Saison kommt der Stürmer bislang ausschließlich in der U19-Nachwuchsliga zum Einsatz. In neun Spielen erzielte der Youngster bereits acht Treffer.

Die Stuttgarter Kickers liegen in der Gruppe A der neuen Jugendliga nach neun Spieltagen auf dem sechsten Tabellenplatz. Insgesamt erzielten das Team zwölf Treffer, acht davon gingen auf das Konto von Sanlitürk.

In der Torschützenliste liegt der Deutsch-Türke damit auf Platz fünf.

Zuletzt kassierten die Stuttgarter Kickers eine 1:3-Niederlage gegen den Nachwuchs vom Bundesligisten TSG Hoffenheim. Den einzigen Treffer der Schwaben erzielte Sanlitürk.