Upamecano über Kim: "Sprechen nicht die gleiche Sprache ..."

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dayot Upamecano und Min-jae Kim bilden das Innenverteidiger-Duo beim FC Bayern

In der vergangenen Saison galten Dayot Upamecano und Min-jae Kim beim FC Bayern noch als Sorgenkinder, doch seit dem Trainerwechsel präsentieren sich die beiden Innenverteidiger wie verwandelt. Coach Vincent Kompany setzt auf das französisch-südkoreanische Gespann, das das Vertrauen des Belgiers mit Top-Leistungen zurückzahlt. Auch die Kommunikation klappt offenkundig immer besser.

"Wir sprechen nicht die gleiche Sprache, probieren es aber auf Englisch und das passt im Moment sehr gut", verriet Upamecano nach dem 4:0-Kantersieg in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart bei "Sky".

Kim, der 2023 für 50 Millionen Euro vom damaligen italienischen Meister SSC Neapel an die Säbener Straße gewechselt war und im Anschluss mit Anpassungsproblemen zu kämpfen hatte, verfüge mittlerweile über "viel Selbstvertrauen", lobte Upamecano.

Aus der schweren Zeit unter Thomas Tuchel scheinen beide die richtigen Schlüsse gezogen zu haben. "Er wurde wie ich kritisiert, aber das ist Fußball - du musst den Kopf hochnehmen und immer Gas geben", hob Upamecano hervor.

Er hoffe nun, dass es "für uns so weitergeht wie bisher", erklärte der ehemalige Leipziger, der am Mittwochabend (21 Uhr) besonders im Fokus stehen dürfte, wenn es in der Champions League zum Wiedersehen mit Ex-Kollege Robert Lewandowski kommt.

"Robert ist ein alter Freund von uns, aber jetzt muss ich gegen ihn spielen. Natürlich wollen wir ein gutes Spiel machen und gewinnen. Wir wissen, dass es nicht einfach wird, aber wir sind bereit und wollen die drei Punkte holen", kündigte Upamecano an.

Kompany hilft Verteidigern beim FC Bayern

Upamecano macht keinen Hehl aus seiner Begeisterung für Übungsleiter Kompany, unter dem der FC Bayern national weiterhin ungeschlagen ist.

"Er ist ein super Trainer, ich bin sehr zufrieden mit ihm", schwärmte der Nationalspieler Frankreichs und ergänzte: "Er hat auf meiner Position gespielt, er macht mit uns Verteidigern viele Videoanalysen, er hilft uns sehr. Ich habe Selbstvertrauen diese Saison und werde Gas geben für ihn."