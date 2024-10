Flick stand unmittelbar vor Rückkehr zum FC Bayern

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Hansi Flick trifft mit dem FC Barcelona auf den FC Bayern

Seit dem Sommer leitet Hansi Flick überaus erfolgreich die Geschicke beim FC Barcelona. Der ehemalige Bundestrainer stand zuvor wohl unmittelbar vor eine Rückkehr zum FC Bayern.

Wie der "kicker" berichtet, lag Flick Anfang des Jahres eine konkrete Anfrage des FC Bayern vor. Am Rande der Trauerfeier zu Ehren Franz Beckenbauers im Januar sei der Ex-Coach mit dem Interesse der Münchner konfrontiert worden.

Grundsätzlich habe Flick Bereitschaft für ein Comeback an der Säbener Straße signalisiert. Der 59-Jährige fühle sich nach wie vor zum deutschen Rekordmeister hingezogen, heißt es.

Es soll sogar bereits eine Einigung über eine Zusammenarbeit über ein Jahr erzielt worden sein. Mit Sportvorstand Max Eberl sei bereits ein Gespräch über konkrete Details wie die Saisonvorbereitung angedacht gewesen.

Doch zu einer Vertragsunterschrift kam es nicht. Laut "kicker" war Eberl nie ein großer Fan von einer Flick-Rückkehr zum FC Bayern. Daher habe der 51-Jährige im Hintergrund an einer Verpflichtung von Vincent Kompany gearbeitet. Der Belgier erhielt bekanntermaßen den Zuschlag.

Flick war bereits von November 2019 bis Juni 2021 Cheftrainer beim FC Bayern. Mit den Münchnern holte er in der Saison 2019/2020 das Triple.

Nachdem der Übungsleiter 2021 um seine Vertragsauflösung gebeten hatte, heuerte er als Bundestrainer beim DFB an. Drei Jahre später unterschrieb er beim FC Barcelona.

Rummenigge reagiert auf Flick-Gerüchte

Zuletzt hatte sich Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zur Fast-Rückkehr von Flick geäußert. "Uli Hoeneß und ich – auch wenn es noch so oft geschrieben wurde – haben uns nie aktiv in die Trainersuche eingemischt. Max [Eberl] ist Vorstand und Christoph Freund ist Sportdirektor – wir wollten da keine dominante oder gar operative Rolle einnehmen", sagte er dem "kicker".

Mit Barca trifft Flick am Mittwoch in der Champions League auf den FC Bayern (21 Uhr). Beide Teams holten bislang einen Sieg und eine Niederlage in der Königsklasse.