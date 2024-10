Comeback in Sicht? So ist der Stand bei Josip Stanisic

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Josip Stanisic ist auf den Trainingsplatz des FC Bayern zurückgekehrt (Archivbild)

Seit seiner Rückkehr als Leihspieler vom deutschen Meister Bayer Leverkusen hat Josip Stanisic noch kein Bundesliga-Spiel für den FC Bayern bestritten. Mitte August zog er sich eine schwere Knieverletzung zu (Außenbandriss im rechten Knie), ist seit dem zum Zuschauen gezwungen. Das Warten auf das Comeback des Verteidigers könnte bald ein Ende haben.

Am Montagvormittag wurde der gebürtige Münchner erstmals wieder beim Absolvieren einer Laufeinheit auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße gesehen.

Stanisic benötigte dafür circa acht Wochen lang Zeit, hatte er sich die Außenband-Verletzung doch schon vor dem Bundesliga-Auftakt des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg zugezogen.

Seinen bislang einzigen Einsatz in dieser Saison hatte er in der ersten Pokalrunde beim SSV Ulm (4:0), wo er in der Startelf und 90 Minuten lang auf dem Rasen stand.

Die Bayern erwarten die Rückkehr des Double-Gewinners der vergangenen Spielzeit mit Bayer Leverkusen sehnsüchtig: Stanisic ist als Stammspieler für die rechte Abwehrseite vorgesehen. Aktuell spielt dort meist Raphael Guerreiro. Sacha Boey, der die Position ebenfalls bekleiden kann, fehlt nach einem Meniskusriss ebenfalls noch verletzt.

Stanisic holte mit Bayer Leverkusen das Double

Josip Stanisic durchlief beim FC Bayern schon die Jugendstationen, ist als Münchner Eigengewächs ein Versprechen für die Zukunft.

Sein großer Durchbruch gelang ihm in der abgelaufenen Saison als Leihspieler von Bayer Leverkusen. Im Trikot der Werkself bestritt er 38 Pflichtspiele, erzielte dabei als Verteidiger starke vier Tore. Als Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger war er anschließend im vergangenen Sommer zurück nach München gewechselt.

Beim FC Bayern besitzt Stanisic noch einen langfristigen Vertrag bis 2029. Für den deutschen Rekordmeister hat er bis dato 28 Mal in der Bundesliga auf dem Platz gestanden.