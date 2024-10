VfB-Klatsche für Ex-Bayern-Star "keine Überraschung"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Sebastian Hoeneß unterlag mit seinem VfB deutlich in München

In der ersten Halbzeit hielt der VfB Stuttgart am Samstagabend beim FC Bayern noch gut dagegen, setzte sogar selbst einige Akzente nach vorne. Im zweiten Durchgang gab es dann aber eine deutliche Packung in München, die Schwaben mussten letztlich mit 0:4 die Heimreise antreten. Ein deutliches Schlussresultat, von dem der ehemalige Bayern-Spieler Olaf Thon nicht wirklich überrascht war.

"Vincent Kompany hat bei den Bayern alles im Griff und verfolgt seine klare Linie, außerdem ist der Kane-Knoten genau im richtigen Moment geplatzt", schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner "kicker"-Kolumne.

Die Deutlichkeit des Resultats zwischen den Münchnern und den Stuttgartern führt Thon in erster Linie auf die starke Form des Tabellenführers zurück: "Dass die Packung in München keine Überraschung war, begründe ich nur mit der Verfassung der Bayern. Was der VfB grundsätzlich leistet und sich immer weiter aufbaut, ist nach wie vor aller Ehren wert. Es ist nun einmal schwer, das Niveau des Vorjahres zu halten."

Besonders Dreifach-Torschütze Harry Kane habe den 58-Jährigen mit seinem lupenreinen Hattrick nach dem Seitenwechsel vollends überzeugt, schraubte der Engländer sein Torekonto in der laufenden Saison doch schon wieder auf 13 Treffer in zehn Pflichtspielen hoch.

SC Freiburg als "Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison"

Generell nimmt Thon erfreut zur Kenntnis, dass nach sieben Bundesliga-Spieltagen noch eine Handvoll Teams dem FC Bayern dicht im Nacken sitzt. Vor allem für einen Klub hat er dabei lobende Worte übrig.

"Es handelt sich dabei erfreulicherweise nicht nur um die vor allem defensiv sehr stabilen Leipziger sowie die Leverkusener, die in der Abwehr insgesamt zu löchrig agieren, aber dennoch weiterhin erfrischenden Fußball anbieten. Ich spreche ausdrücklich auch vom SC Freiburg. Es ist schön zu sehen, was für ein starkes Erbe Christian Streich dort als Trainer hinterlassen hat. [...] Der Sport-Club ist für mich die Überraschungsmannschaft der bisherigen Saison", lobte der ehemalige Nationalspieler die bislang gezeigten Performances des Tabellendritten.

Thon selbst stand während seiner Profi-Karriere sechs Jahre lang beim FC Bayern unter Vertrag und wurde in München dreimal deutscher Meister.