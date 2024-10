Medien: Musiala-Durchbruch beim FC Bayern zum Greifen nah

IMAGO/Laci Perenyi

Jamal Musiala fiel zuletzt mit Hüftproblemen aus

Jamal Musiala gilt als eine der wichtigsten Personalien in der mittelfristigen Zukunft des FC Bayern. Mit entsprechendem Nachdruck arbeiten die Klubbosse derzeit daran, den bis 2026 laufenden Vertrag mit dem Starspieler vorzeitig und langfristig zu verlängern. Angeblich könnte zeitnah eine Entscheidung ins Haus stehen.

Das zumindest vermeldete der "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg am Montag. Nach seinen Informationen soll mittlerweile "alles darauf hindeuten", Musiala seinen Kontrakt beim deutschen Rekordmeister langfristig bis mindestens 2029 verlängern wird. Selbst eine Laufzeit bis 2030 soll noch möglich sein.

Bayerns Sportvorstand Max Eberl hatte in den letzten Wochen immer wieder erklärt, dass sich der Klub mit der Spielerseite bereits im Austausch befände. Wirklich konkrete Aussagen, wie weit die Verhandlungen über die Ausdehnung des Arbeitspapieres schon seien, gab es von dem 49-Jährigen aber bis zuletzt keine.

Laut "Sky"-Reporter Plettenberg sollen alle Beteiligten zuversichtlich sein, "dass Musiala einem neuen Mega-Vertrag zustimmen wird".

Musiala-Rückkehr zum Barca-Kracher?

Der deutsche Nationalspieler könnte dann hinter Harry Kane zu einem der Top-Verdiener an der Säbener Straße aufsteigen. Der englische Nationalmannschaftskapitän soll in München bis zu 25 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Kein anderer Fußballer hat in der Bundesliga jemals mehr eingestrichen.

In der Causa Jamal Musiala will der FC Bayern mit einer vorzeitigen Verlängerung allen europäischen Top-Vereinen zuvor kommen, denen ebenfalls ein ernsthaftes Interesse an dem Kreativspieler nachgesagt wird. Darunter zählen vor allem Manchester City aus der englischen Premier League sowie Real Madrid aus der spanischen La Liga.

Musiala war zuletzt mit Hüftproblemen ausgefallen. "Wir wünschen uns natürlich, dass die Spieler so schnell wie möglich zurückkommen. Gerade Jamal, der natürlich für uns ein Unterschiedsspieler ist", hatte Sportvorstand Max Eberl am Samstag nach dem 4:0 des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga gesagt.

Am Mittwochabend tritt der FC Bayern in der Champions League beim FC Barcelona (Anstoß 21:00 Uhr) an.