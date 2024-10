Kroos packt aus: So lief mein Rücktritt hinter den Kulissen

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Toni Kroos hat seine Karriere beendet

Mit Toni Kroos beendete im vergangenen Sommer einer der besten, wenn nicht sogar der beste deutsche Fußballer aller Zeiten seine Profikarriere. Seine Rücktrittsankündigung kam für viele aus Nichts. Und genau das war auch Teil des Plans, wie der Ex-Nationalspieler nun verriet.

Ende Mai 2024 verkündete Toni Kroos das Ende seiner überaus erfolgreichen Karriere. Nur wenige Tage später ließ er sich zum letzten Mal als spanischer Meister feiern, kurz darauf als Champions-League-Sieger. Nach dem Viertelfinale der EM zwischen Deutschland und Spanien beendete er schließlich sein Dasein als Profi-Fußballer. Ein Schritt, der wohl überlegt war, wie er im Interview mit der "Marca" schilderte.

"Die Wahrheit ist, dass es [der Rücktritt] für meine Frau nicht schwer war, weil es eine gemeinsame Entscheidung war. Zuhause war es keine Überraschung, weil wir monatelang darüber gesprochen haben. Nur für meinen ältesten Sohn war es härter, weil ich wusste, wie gerne er mich am Fernsehen und im Stadion spielen gesehen hat", erklärte Kroos.

Kroos: Ancelotti rechnete mit meinem Verbleib

Ihm selbst sei es besonders schwer gefallen, Carlo Ancelotti von seinem Rücktritt zu unterrichten. "Weil er erwartet hat, dass ich bleibe und wir immer noch ein sehr gutes Verhältnis hatten. Er war mein erster Trainer hier [bei Real] und es war nicht leicht, es ihm zu sagen, aber alles im Leben hat ein Ende", berichtete Kroos über sein Gespräch mit dem italienischen Trainer. "Ich habe gewusst, dass er nicht böse sein wird, aber ein bisschen traurig. Auch für mich war es kein leichter Moment, weil etwas ganz Besonderes zu einem Ende gekommen ist."

Seine Mannschaftskollegen habe er schließlich in vielen Vier-Augen-Gesprächen über seinen Rückzug informiert, erklärte Kroos weiter. "Ich wollte es nicht allen auf einmal erzählen und ich wollte nicht, dass die Information zuerst auf einer Webseite oder in einer Zeitung steht. Ich habe es den Menschen gesagt, bevor die Nachricht rauskam, weil ich es verdient habe, dass die Nachricht rauskommt, wann ich es wollte."

Was Kroos an seinem Rücktritt überraschend fand

Auch der Klub sei ihm bei seinen Plänen entgegengekommen. "Sie haben mir gesagt, dass ich es verkünden kann, wann ich will", sagte Kroos, der durchaus erstaunt war, dass es letztlich auch so kam. "Zum Glück kam nichts raus, was für mich um ehrlich zu sein eine Überraschung war."

Viele bei den Königlichen hätten noch versucht, ihn umzustimmen, "aber sie wussten, dass es passieren würde. Ich habe ihnen erklärt, dass ich die Entscheidung über viele Monate getroffen habe und sie nicht ändern werde", so Kroos.