FC Bayern hinterlegt "konkretes Interesse" an Flügelflitzer

IMAGO/Eurasia Sport Images

Zieht es Luis Henrique (l.) im Sommer zum FC Bayern?

Bereits Ende März war durchgesickert, dass sich der FC Bayern mit einer Verpflichtung von Luis Enrique beschäftigt, der bei Olympique Marseille noch bis 2028 unter Vertrag steht. An dem Brasilianer besteht offenbar ein "konkretes Interesse", erste Gespräche sollen bereits geführt worden sein. Nun ist bekannt, wie tief der Rekordmeister für den 23-Jährigen in die Tasche greifen müsste.

Auf den offensiven Außenbahnen könnte es beim FC Bayern im Sommer große Veränderungen geben. Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry gelten allesamt als Streichkandidaten. Mit Luis Enrique von Olympique Marseille hat der Bundesliga-Tabellenführer aber zumindest einen möglichen Nachfolger schon im Blick. Das berichten "Bild" und "Sky" übereinstimmend.

Dem Pay-TV-Sender zufolge tauschten sich der deutsche Rekordmeister und die Spielerseite bereits aus, von einem "konkreten Interesse" der Münchner ist die Rede, das bereits beim Top-Klub aus Frankreich hinterlegt sei. Mitte März hatten Cheftrainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund den Linksaußen beim Ligue-1-Spitzenspiel zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille unter die Lupe genommen.

FC Bayern müsste wohl mehr als 30 Millionen Euro zahlen

Der französische Traditionsklub soll laut "Sky" auf eine Ablöse von etwa 30 bis 35 Millionen Euro bestehen. Eine Summe, die der FC Bayern wohl durchaus bereit ist zu zahlen, zumal Henrique in das gesuchte Profil des Vereins aus der bayrischen Landeshauptstadt passt.

Wettbewerbsübergreifend steht der Flügelflitzer bislang bei neun Toren und sieben Vorlagen in 30 Einsätzen für Marseille. Durchaus beachtliche Zahlen, wenn man berücksichtigt, dass Enrique zuletzt deutlich defensiver eingesetzt wurde. Im Team von Trainer Roberto De Zerbi spielt er seit der Weihnachtszeit hauptsächlich als Schienenspieler.

Beim FC Bayern hat man den Offensivspieler angeblich schon seit vielen Jahren auf dem Zettel. Bereits als Teenager soll er bei seinem Jugendverein in Brasilien das Interesse in München geweckt haben. Über Botafogo verschlug es Henrique aber letztlich im Sommer 2020 für acht Millionen Euro nach Europa zu Olympique Marseille. Dort blühte er in dieser Spielzeit endlich richtig auf.