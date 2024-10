Medien: BVB lehnte Transfer von Chelsea-Star ab

IMAGO/Paul Terry

Wurde angeblich dem BVB angeboten: Ben Chilwell (M.) vom FC Chelsea

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat auf der Linksverteidiger-Position nicht allzu viele Optionen im aktuellen Kader. Dennoch entschieden sich die BVB-Bosse im vergangenen Sommer offenbar gegen die Verpflichtung eines verfügbaren Spielers des FC Chelsea.

Chelsea-Verteidiger Ben Chilwell wurde dem BVB in der zurückliegenden Sommer-Transferphase aktiv angeboten. Das berichtet "Sky" in der Show "Transfer Update".

Am Rheinlanddamm haben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund demnach durchaus über eine mögliche Verpflichtung des 27-Jährigen diskutiert. Letzten Endes lehnte man einen Transfer des 21-fachen englischen Nationalspielers aber ab.

Wie teuer ein Chilwell-Deal für den BVB gewesen wäre, geht aus dem Bericht indes nicht hervor. Bei den Blues besitzt der Linksfuß noch einen Vertrag bis 2027, nach Angaben des Portals "Caught Offside" streicht er in London nicht weniger als 240.000 Euro Gehalt pro Woche, also sage und schreibe 12,5 Millionen Euro pro Jahr ein - eine Summe, die man in Dortmund sicher nicht zu zahlen bereit gewesen wäre.

BVB könnte im Winter noch einmal nachlegen

Zählt er beim FC Chelsea zwar zu den Top-Verdienern im Kader und gehört er als Vize-Kapitän weiterhin zu den Führungsspielern, ist Ben Chilwell in den vergangenen Monaten aus sportlicher Perspektive mehr und mehr ins Hintertreffen gerückt.

In der vergangenen Spielzeit kam der Linksverteidiger auf gerade einmal 21 Pflichtspieleinsätze, 13 Mal stand er in einer Chelsea-Startformation. Unter Teammanager Enzo Maresca ist die Situation für den ehemaligen Leicester-Profi noch prekärer: Allein im Drittrundenspiel des League Cups gegen Barrow AFC (5:0) durfte Ben Chilwell bislang spielen.

Dass sich der BVB unterdessen im Winter weiter nach Alternativen umschaut, ist "Sky" zufolge durchaus möglich. Im Kader stehen in Ramy Bensebaini und Almugera Kabar nur zwei gelernte Linksverteidiger, nachdem man Tom Rothe an den 1. FC Union Berlin abgegeben hatte. Julian Ryerson könnte zwar ebenfalls links spielen, ist aber eigentlich auf der rechten Seite gesetzt.