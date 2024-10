Spanien-Juwel als Haaland-Nachfolger bei City gehandelt

IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

Samu Omorodion hat das Interesse von Man City, dem FC Liverpool und PSG geweckt

Seit geraumer Zeit wird darüber spekuliert, dass Erling Haaland im Sommer zu Real Madrid oder dem FC Barcelona wechseln könnte. Hinter den Kulissen bereitet man sich bei Manchester City offenbar bereits auf einen möglichen Abgang des ehemaligen BVB-Stars vor. Ein Spanien-Juwel soll beim englischen Meister hoch im Kurs stehen.

Bei "Sky" heißt es, dass Erling Haaland der "absolute Wunsch- und Traumtransfer" von Barca-Präsident Joan Laporta ist. Ein Wechsel des norwegischen Stürmer-Stars sei auf Grund der finanzielle Probleme der Katalanen aber unrealistisch, wenn auch nicht gänzlich ausgeschlossen. Grundsätzlich habe aber Real Madrid die besseren Karten.

Auch der ehemalige BVB-Star kann sich dem Pay-TV-Sender zufolge einen Wechsel nach Spanien gut vorstellen. Der 24-Jährige träume demnach davon, eines Tages in der spanischen LaLiga aufzulaufen. Ein Abschied von Manchester City im kommenden Sommer gilt aber als unwahrscheinlich.

Manchester City, FC Liverpool und PSG wollen Spanien-Talent

Dennoch bereitet sich der englische Meister laut "Fichajes.net" darauf vor, den Norweger adäquat zu ersetzen. Dem spanischen Online-Portal zufolge ist Samu Omorodion vom FC Porto ins Blickfeld der Skyblues geraten. Neben den Cityzens sollen auch der FC Liverpool und PSG Interesse an dem spanischen Sturm-Juwel haben.

Der 20-Jährige erzielte in der Europa League und der 1. Liga Portugals bereits sieben Treffer in gerade einmal sieben Pflichtspielen. Auch in der spanischen U21-Nationalmannschaft stellte der großgewachsene Mittelstürmer seine Torgefahr bereits unter Beweis. In elf Partien verbuchte Omorodion sechs Tore.

"Fichajes.net" zufolge ist ein Abschied aus Porto für den Shootingstar aktuell aber noch kein Thema. Er fühle sich in der portugiesischen Hafenstadt sehr wohl, heißt es. Dies könnte sich allerdings ändern, wenn im kommenden Sommer ein Top-Klub bei ihm vorstellig wird. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft noch bis 2029.