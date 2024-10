Thomas Tuchels Mama spricht über neuen England-Job

IMAGO/Marc Aspland

Die Mutter von Thomas Tuchel (Bild) hat sich zum neuen Job ihres Sohnes geäußert

Das kommt auch nicht aller Tage vor: Nachdem sich die Gerüchte bestätigten, dass Thomas Tuchel Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft wird, hat sich nun seine Mutter Gabriele Tuchel zum neuen Job des früheren Coaches des FC Bayern geäußert.

Mitte der Woche wurde Thomas Tuchel der Öffentlichkeit als neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft um Kapitän und Bayern-Stürmer Harry Kane vorgestellt. Der 51-Jährige soll die "Three Lions" in den nächsten 1,5 Jahren betreuen und im besten Falle bis zum WM-Titel führen.

Dass ein Deutscher als Trainer der "Three Lions" anheuert, sorgte auf der Insel für ein gemischtes Echo. Doch britische Medien waren sofort bemüht, zahlreiche Stimmen zur Tuchel-Verpflichtung einzufangen. Dabei fragten sie auch bei Tuchels Mama an, die sich überraschend redselig zeigte.

In einem großen Interview mit dem "Mirror" ordnete Gabriele Tuchel, die im bayrischen Krumbach lebt, es als "Schicksal" ein, dass ihr Sohn nun die englische Nationalelf betreut. "Es ist unglaublich, dass er es von dieser kleinen Stadt bis zum Trainer von England geschafft hat. Es ist ein echtes Geschenk, das wir erhalten haben. Und es ist eine große Ehre für Thomas, diesen Job zu bekommen", teilte Tuchels Mutter dem englischen Boulevard mit.

Ganz besonders freute sich über die Resonanz von oberster Stelle. "Ich habe gesehen, dass William, der Prinz von Wales, ihm Glück gewünscht hat und sogar der Premierminister im Parlament", führte sie aus. Sie sei sich unsicher, "ob das auch passieren würde, wenn ein Engländer den Job als Bundestrainer für Deutschland übernehmen würde".

Tuchel-Mama weist auf Respekt zwischen England und Deutschland hin

Bei der Vorstellung am Mittwoch habe man jedenfalls gut erkennen, können, wie viel ihrem Sohn der neue Job bedeutet. "Es ist eine große Ehre für ihn und auch für uns als Familie, als seine Eltern, ihn auf dieser unglaublichen Reise nach Paris, Chelsea, Bayern München und jetzt England zu sehen", so Gabriele Tuchel.

"Einen deutschen Trainer für England zu haben, das hätte man früher nie für möglich gehalten, oder? Wenn man an die Geschichte zwischen unseren beiden Ländern denkt, zeigt das, wie weit wir es gebracht haben, den Respekt zwischen den beiden Nationen", freute sie sich.

Doch kann Thomas Tuchel die Engländer zum ersehnten Triumph bei der WM führen und die Titeldurstrecke, die seit dem letzten Titel 1966 besteht, beenden? Tuchels Mama glaubt fest daran.

Die Three Lions hätten so viel Pech gehabt in den letzten Jahren. "Gareth Southgate, der letzte Trainer, war so ein guter Mann, er hat es einfach verpasst, irgendwie hat es nicht geklappt, aber er hat absolut nichts falsch gemacht, er hat zwei Endspiele und ein Halbfinale erreicht", sagte sie und fügte an: "Jetzt ist es Thomas' Chance, und ich denke, er kann sie nutzen."