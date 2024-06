IMAGO/Markus Ulmer

Zeigler & Köster - Der Fußball-Podcast von 11FREUNDE auf RTL+

Arnd Zeigler (Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs) und Philipp Köster (11 Freunde) analysieren bei "Zeigler & Köster - Der Fußball-Podcast von 11FREUNDE" auf RTL+ täglich temporeich und meinungsstark das Geschehen bei der Fußball-EM 2024. Jetzt die neueste Folge hören!

17.06.24: Sommer in Orange - Die Holländer sind da

Ganz Hamburg war gestern in Oranje getaucht, denn wenn eine Nation den positiven Partypatriotismus drauf hat, dann doch wohl die Holländer. Einen Auftaktsieg gab es obendrauf, genauso wie für die Engländer, die sich gegen Serbien auf Bellingham und eine vielbeinige Abwehr verlassen konnten!

Die knallharte spieltaktische Analyse gibt es von den beiden Hosts ebenso wie Vorschläge für eine schmissige Nationalhymne, die Würdigung eines slowenischen Arminen und Gelächter über den Sohn des serbischen Präsidenten, der unbedingt bei einer Hauerei in Gelsenkirchen mitmachen wollte!

16.06.24: Es gibt keine Großen mehr (außer Spanien und Italien und so)

Die Europameisterschaft hat schon am zweiten Turniertag mächtig Fahrt aufgenommen, mit sechzehnjährigen Spaniern, kroatischen Hagen-Stamm-Doubles und etwa 300.000 Albanern in Dortmund.

Die beiden Hosts hecheln zu früher Stunde die Spiele durch und verlieren sich dabei schnell in abseitigen Erinnerungen über dänische Pornohefte in Spielesammlungen und moraltheologische Reflexionen über das Gesamtwerk von Felix Zwayer.

Dafür hat Arnd eine gute Nachricht für alle Deutschland-Anhänger: die Truppe von Julian Nagelsmann ist so gut wie durch, also rein statistisch. Juchhu!

15.06.24: Fünf ist Trümpf! Traumstart für Deutschland

Womit Arnd und Philipp nicht alles gerechnet haben: mit einem schmutzigen 1:0, mit einem ebenso schmutzigen 1:2 oder mit einem Unentschieden oder so. Stattdessen brillierte die deutsche Mannschaft von Anfang an, trafen drei Jungspunde, flog ein Schotte vom Platz und wurde am Ende sogar Emre Can gefeiert - ein spektakulärer Auftakt der EURO 2024. Und wer könnte besser davon berichten, als zwei Host, die immer oder zumindest manchmal an die deutsche Mannschaft geglaubt haben?

14.06.24: Schotten dicht und Leinen los: Heute startet die EURO!

Arnd und Philipp starten ins große Abenteuer Europameisterschaft. Jeden Tag versorgen euch die beiden gut gelaunten Hosts mit Klatsch, Tratsch und unausgegorenen Spielanalysen. Im Vorlauf zum Eröffnungsspiel geht es um britische Saunen, unterhosenlose Schotten und den Sturmtank im Strafraum

Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt gern an [email protected].