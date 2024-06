FC Bayern droht "Problem" bei Musiala

IMAGO

Verlängert Jamal Musiala beim FC Bayern?

Auch bei der Fußball-EM sorgt Jamal Musiala derzeit für Furore. Die Zukunft des 21 Jahre alten Offensiv-Juwels beim FC Bayern ist aber nach wie vor ungeklärt. Ein Transfer-Insider sieht den deutschen Rekordmeister unter einem gewissen Zugzwang in der Personalie.

Den Münchnern drohe ein "Problem" in der Causa Musiala, sollte der Sommer 2025 näher rücken und sein bis 2026 datierter Vertrag bis dahin noch nicht verlängert sein, schreibt der bestens vernetzte italienische Reporter Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing".

Denn: Das Interesse an Musiala sei "stark", so der Journalist, "vor allem in England, wo viele Klubs darauf warten, wie sich die Sache entwickelt". Die Macher von Meister Manchester City beispielsweise seien "große Fans" von Musiala, so Romano. Einen deutschen Superstar wie ihn zu verlieren wäre ein "großes Problem" für den FC Bayern, konstatierte der Transfer-Experte.

Dem Vernehmen nach arbeiten die Münchner aber bereits an einer Ausdehnung der Zusammenarbeit. Nach der EM-Endrunde werde die Vereinsführung die Verhandlungen mit der Musiala-Seite wieder aufnehmen, weiß auch Romano.

Klar ist allerdings: Günstig würde eine Verlängerung mit dem umworbenen Ausnahmekönner nicht für den FC Bayern. In Sachen Gehalt sei Musialas möglicher neuer Kontrakt "speziell", schrieb Romano, ohne Details zu nennen.

FC Bayern: Winkt Jamal Musiala das dreifache Gehalt?

Zuletzt hieß es in anderen Berichten, der FC Bayern müsse das aktuell auf rund neun Millionen Euro geschätzte Salär des gebürtigen Stuttgarters wohl verdreifachen, um ihn von einem Verbleib zu überzeugen. Mindestens eine solche Summe dürfte Musiala nämlich im Fall der Fälle auch aus der Premier League offeriert werden.

Musiala selbst hatte zuletzt in einem "Sport Bild"-Interview auch "weiche" Faktoren für eine Zukunft an der Säbener Straße genannt.

"Ich will, dass wir guten, attraktiven Fußball spielen und in der Liga und Champions League mit einer guten Mannschaft um die Titel spielen. Ich möchte in einem Umfeld spielen, in dem ein gutes Gefühl herrscht und die Jungs happy auf dem Platz stehen. Denn dann kann ich auch meine Qualitäten zeigen", stellte der Shooting-Star klar.