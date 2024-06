LIVE: Was muss gegen Ungarn noch besser werden, Herr Neuer?

IMAGO/Jürgen Kessler

Manuel Neuer weiß, wie schwer man sich gegen die Ungarn tun kann

Nach dem überzeugenden 5:1 gegen Schottland steht für die DFB-Auswahl das Spiel gegen Ungarn an. Vor der Partie stellt sich Manuel Neuer den Fragen der Journalisten vor Ort in Herzogenaurach. sport.de überträgt die Pressekonferenz ab 13:00 Uhr im Live-Stream (öffnet sich oben im Fenster).

Für Manuel Neuer war das EM-Auftaktspiel ein ruhiges. Der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft hatte wenig zu tun und wurde mit Antonio Rüdiger nur vom eigenen Mitspieler überwunden.

Am Mittwoch geht es um 18:00 Uhr (ARD und MagentaTV) gegen Ungarn. Die verloren zwar das erste Spiel gegen die Schweiz mit 1:3, sind aber so etwas wie der Angstgegner der DFB-Mannschaft.

Der letzte deutsche Pflichtspiel-Sieg gegen Ungarn war - kein Scherz - das 3:2 beim "Wunder von Bern" im Jahr 1954. In der Nations League gab es zuletzt ein Unentschieden und eine Niederlage.

Bei der letzten EM im Jahr 2021 bewahrte Leon Goretzka mit seinem späten Treffer zum 2:2 die Nationalmannschaft vor dem Aus in der Gruppenphase.

Nationalmannschaft will die Weichen schon vorzeitig auf Achtelfinale stellen

Wiedergutmachung ist also das Ziel für das Aufeinandertreffen am Mittwoch. Und die deutsche Elf wird nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Schottland mit deutlich mehr Rückenwind in das Spiel gegen die Ungarn gehen als beim letzten EM-Duell vor drei Jahren.

Beim 5:1 am vergangenen Freitag gegen die Schotten zeigte die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Top-Leistung und drückte der Partie von Beginn an ihren Stempel auf. Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug und Emre Can trugen sich in die Torschützenliste ein und sorgten für einen echten Traumstart in das Heim-Turnier.

Mit einem weiteren Sieg können die Weichen für die deutsche Mannschaft bereits klar in Richtung Achtelfinale gestellt werden.