Fette Millionen-Offerte? BVB macht Ernst bei Guirassy

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Wechselt Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zum BVB?

Borussia Dortmund wird seit Wochen mit Serhou Guirassy in Verbindung gebracht. Nun wird bekannt, mit welchen Vertragsinhalten der BVB den Torjäger vom VfB Stuttgart loseisen will.

Das Portal "CaughtOffside" berichtet von einem Vierjahreskontrakt bis zum 30. Juni 2028, den die Schwarz-Gelben dem 28 Jahre alten Nationalspieler Guineas offeriert haben sollen. Das Angebot wurde Guirassy demnach aber bislang lediglich mündlich übermittelt. Eine schriftliche Offerte liegt also anscheinend noch nicht vor.

Auch der Transfer-Experte Nicolò Schira vermeldet via X (vormals Twitter), dass der BVB Guirassy gerne bis 2028 an sich binden würde. Demnach könne er in Dortmund ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro verdienen. Hinzu soll ein "sehr hohes" Handgeld im Falle eines BVB-Wechsels kommen, schreibt der italienische Journalist. "Bild" schrieb zuletzt in diesem Zusammenhang von zehn Millionen Euro.

Laut "CaughtOffside" ist neben der Borussia auch West Ham United aus der englischen Premier League inzwischen an die Guirassy-Seite herangetreten. So konkret wie der BVB treiben die Hammers ihre Bemühungen aber bislang wohl nicht voran.

In dem Bericht heißt es weiter, der FC Bayern, Manchester United, der FC Arsenal, Newcastle United, die AC Milan und Atletico Madrid könnten ebenfalls noch ins Rennen um Guirassy einsteigen.

BVB-Wechsel? VfB Stuttgart sind bei Serhou Guirassy die Hände gebunden

Dem VfB Stuttgart sind in der Causa die Hände gebunden. Zwar ist Guirassys Vertrag im Ländle noch bis 2026 datiert. Der Kontrakt enthält allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich rund 18 Millionen Euro.

Auf der Hand liegt, dass der BVB für den Stürmer zunächst Platz in seinem Kader schaffen müsste. Als Abgangskandidaten werden Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko gehandelt. Für beide sollen bislang aber keine relevanten Angebote vorliegen.

Das Interesse von BVB und Co. hatte Guirassy mit einer Fabelsaison im Trikot des VfB Stuttgart auf sich gezogen: 30 Treffer gelangen ihm in ebenso vielen Pflichtspielen.