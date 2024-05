"Wechsel einer Dynastie": Quadruple macht Barca stolz

IMAGO/Ricardo Larreina

Der FC Barcelona gewann die Champions League

Alexia Putellas riss sich das Trikot vom Körper und ließ ihrer unbändigen Freude freien Lauf. Nach ihrem späten Treffer im Champions-League-Finale war die Kapitänin des FC Barcelona außer sich vor Glück und verneigte sich vor den euphorischen Fans im San Mamés von Bilbao.

"Ein Traum ist wahr geworden", jubelte der Superstar nach dem verdienten 2:0 (0:0) des Titelverteidigers gegen Olympique Lyon: "Wir wollten alles gewinnen und wir haben es geschafft."

Den Angstgegner nach den Final-Pleiten 2019 und 2022 endlich bezwungen und erstmals das Quadruple geholt - mehr geht nicht. Schon in der Meisterschaft, im Pokal und im Super-Cup hatte das Starensemble aus Katalonien triumphiert.

"Wir haben Lyon zum ersten Mal geschlagen. Ich bin stolz auf das Team", sagte Weltfußballerin Aitana Bonmati, die mit einem abgefälschten Schuss aus spitzem Winkel (63.) den Weg zum Sieg bereitet hatte und zur Spielerin des Endspiels gekürt wurde.

Den Deckel drauf machte vor der Final-Rekordkulisse von 50.827 Zuschauern die kurz vorher erst eingewechselte Putellas in der Nachspielzeit (90.+5). Titel Nummer drei in der Königinnenklasse nach 2021 und 2023 soll endgültig eine Ära begründen: "Barca bestätigt den Wechsel einer Dynastie in Europa", titelte "Sport".

Denn der Rekordtitelträger aus Frankreich verließ das Baskenland ohne den erhofften neunten Triumph, zudem steht Trainerin Sonia Bompastor wohl vor dem Wechsel zum FC Chelsea.

Lyon hatte ohne Nationalspielerin Sara Däbritz (Knöchel-OP) auskommen müssen, ihre frühere DFB-Kollegin Dzsenifer Marozsan und Ersatzkeeperin Laura Benkarth kamen am Samstag nicht zum Einsatz.

Die Bundesliga-Klubs waren in dieser Saison der Königinnenklasse allesamt früh gescheitert. Der Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg schied bereits in der Qualifikation aus, für Bayern München und Eintracht Frankfurt war nach der Gruppenphase Schluss.