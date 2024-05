Effenberg sendet Mahnung an Bosse des FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Stefan Effenberg bewertet die Trainersuche des FC Bayern

Mit der Verpflichtung von Vincent Kompany als Cheftrainer zeichnet sich beim FC Bayern eine mutige Entscheidung ab. Ex-Profi Stefan Effenberg ist vom Belgier überzeugt, sendet aber auch eine Mahnung an die Klub-Führung.

"Ich kann mir vorstellen, dass es bei Bayern gut funktioniert. Es ist eine gute Wahl", sagte Effenberg am Sonntag im "Doppelpass" bei "Sport1".

Besonders aufgrund seiner Erfahrungen als Spieler passe Kompany perfekt nach München, betonte der einstige Mittelfeldspieler. "Das ist ein Pfund, die Erfahrung als Spieler unter großartigen Trainer gespielt zu haben", so Effenberg. "Die Kabine wird er schnell gewinnen aufgrund dessen, was er erreicht hat. Das gibt dir ein riesengroßes Plus."

Unter den richtigen Rahmenbedingungen könne Kompany beim FC Bayern durchaus eine Ära prägen, ist sich der 55-Jährige sicher. "Er ist jung und hungrig und kann den FC Bayern wieder richtig wach machen. Er braucht aber das Vertrauen der Führung", mahnte Effenberg an.

In nächster Zeit wünsche er sich deshalb, dass "die Oberen keine Interviews geben", die die Autorität des neuen Cheftrainers untergraben. Denn trotz der guten Vorzeichen gebe es keine Erfolgsgarantie im Trainergeschäft, schon gar nicht beim FC Bayern.

FC Bayern schon länger mit Vincent Kompany einig

Der ehemalige Bayern-Kapitän Philipp Lahm schloss sich der Einschätzung an. "Für mich ist es das richtige Profil für einen Trainer: Ein Spieler, der auf höchstem Niveau gespielt hat und als Kapitän Verantwortung übernommen hat", lobte der Weltmeister von 2014 den Werdegang des designierten Münchner Übungsleiters.

Zudem habe der Belgier als langjähriger Spieler von Manchester City bei Pep Guardiola gelernt.

Dennoch gelte auch für den einstigen Top-Verteidiger: "Er muss sich in der aktuellen Situation beim FC Bayern erst einmal bewiesen."

Zwischen dem FC Bayern und Kompany war es in letzter Zeit immer heißer geworden. Bereits seit Tagen sollen sich beide Seiten einig sein. Am Samstag gelang endlich auch in den Gesprächen mit seinem bisherigen Arbeitgeber FC Burnley ein Durchbruch. Schon in der kommenden Woche könnte Kompany Medienberichten zufolge an der Säbener Straße vorgestellt werden.