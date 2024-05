Reus nennt sein "großes Ziel"

IMAGO/Blatterspiel

Marco Reus greift im letzten BVB-Spiel nach dem Champions- League-Titel

Am kommenden Wochenende kann Marco Reus seine Karriere bei Borussia Dortmund mit dem Champions-League-Titel krönen. Wie der scheidende BVB-Routinier vorab verrät, fiebert der ganze Klub auf die einmalige Chance hin.

"Es ist unbeschreiblich, dass der Name Borussia Dortmund im Finale steht, weil es das größte Spiel ist, das man im Vereinsfußball erreichen kann. Es herrscht eine große Vorfreude", sagte der 34-Jährige im Interview mit vereinseigenen Medien.

"Jetzt ist das große Ziel, dass wir es auch holen. Man kann sich gar nicht vorstellen, was am nächsten Tag in Dortmund los wäre", gab Reus die Marschroute vor.

Für ihn selbst wird es nach zwölf Jahren das letzte Spiel in Schwarz und Gelb. Einen schöneren Anlass hätte sich Reus nicht ausmalen können. "Es gibt nichts besseres, als das letzte Spiel im Champions-League-Finale zu bestreiten und zu gewinnen", sagte er.

Allzu sehr will der Offensivspieler aber gar nicht im Rampenlicht stehen. Denn der Finaleinzug war in erster Linie ein Ergebnis mannschaftlicher Geschlossenheit beim BVB.

BVB glaubt an Chance gegen Real Madrid

Trotz einer schwierigen Bundesliga-Saison sei im Team schon früh der Glaube an den großen Coup gereift. "Wir haben daran geglaubt, nachdem wir gegen Eindhoven gespielt haben. Es ist ein kurzer, aber harter Weg ins Finale", erinnerte sich Reus.

Besonders gerne denkt der Ex-Gladbacher auch an die Party nach dem Halbfinalerfolg gegen Paris Saint-Germain zurück. "Diese fröhlichen Gesichter. Die ganzen Augenblicke begreift man erst hinterher, wenn man darüber nachdenkt und Videos sieht. Diese ausgelassene Stimmung und Atmosphäre in der Kabine", so Reus. "Vom Schlusspfiff in Paris bis in die frühen Morgenstunden gab es schöne Momente."

Einzig Real Madrid steht nun noch zwischen dem BVB und dem Henkelpott. Für Reus eine schwere, aber keine unmögliche Aufgabe. "Du weißt, welche Qualität auf dich zukommt. Du weißt, dass die Spieler diese Situation gewohnt sind, dass sie wahrscheinlich weniger aufgeregt sind. Aber das entscheidet am Ende nicht, ob du das Spiel gewinnst oder nicht."