Kimmich zum FC Barcelona? Transfer-Insider packt aus

Joshua Kimmich gilt beim FC Bayern als Wackelkandidat

Die bevorstehende Berufung von Hansi Flick als Trainer des FC Barcelona hat zuletzt die Gerüchte um eine Wiedervereinigung mit Joshua Kimmich befeuert. Noch ist ein Transfer des Mittelfeldmanns vom FC Bayern aber nur ein theoretisches Konstrukt.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, soll es bei Barca noch keine konkreten Gespräche mit Flick über mögliche Transferziele gegeben haben. Erst in den kommenden Wochen werde die Kaderplanung anlaufen, so der italienische Reporter.

Die Wertschätzung für den Nationalspieler sei bei Flick zwar weiterhin enorm groß, schreibt Romano in seinem "Daily Briefing". Ob sich die Katalanen um einen Kimmich-Transfer bemühen, hänge aber letztlich von den ihren finanziellen Möglichkeiten ab.

Aufgrund der Auflagen des Financial Fair Play befindet sich der spanische Top-Klub auf einem Sparkurs. Schon in der vergangenen Saison hatte Barca Anteile an Tochtergesellschaften veräußern müssen, um frisches Geld zu beschaffen.

Wie erneute Star-Einkäufe finanziert werden sollen, ist derzeit noch unklar.

Joshua Kimmich beim FC Bayern auf der Streichliste?

Am Freitag hatten spanische Medien berichtet, dass Flick den FC Barcelona in der neuen Saison übernehmen wird. Der Durchbruch in den Verhandlungen soll am vergangenen Mittwoch erzielt worden sein. Nach einem Telefonat zwischen dem 59-Jährigen und Barca-Sportchef Deco wurde der Deal angeblich durchgewunken.

"El Nacional" hatte daraufhin spekuliert, dass Flick in der Bundesliga auf Einkaufstour gehen könnte. Kimmich zählte das katalanische Portal neben Leverkusen-Ass Jeremie Frimpong zu den heißesten Kandidaten.

Beim FC Bayern steht Kimmich schon seit Monaten am Scheideweg. Laut "Bild" befindet sich der Nationalspieler auf einer internen Streichliste. Sein Vertrag in München läuft im Sommer 2025 aus. Gemeinsam mit dem designierten Trainer Vincent Kompany steht in diesem Sommer folglich eine Grundsatzentscheidung an.