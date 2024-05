Nächster BVB-Star weckt angeblich Interesse in Italien

IMAGO/Steinbrenner

Marius Wolf (r.) wird den BVB verlassen

Bei Borussia Dortmund stehen nach Saisonende einige ablösefreie Abgänge an. Marius Wolf ist einer der Spieler, die den BVB verlassen. Für den Allrounder gibt es offenbar mehrere interessante Optionen.

Wie die "Bild" berichtet, soll der 28-Jährige inzwischen sogar bei der AC Mailand auf dem Zettel stehen. Die Rossoneri wurden zuletzt bereits mit Routinier Mats Hummels in Verbindung gebracht, dessen Zukunft bei den Westfalen wegen seines auslaufenden Vertrages noch immer unklar ist.

Dem Bericht zufolge könnten die Mailänder nun gleich doppelt beim BVB zuschlagen. Dass Wolf den Klub nach der Saison verlassen muss, hatte Sportdirektor Sebastian Kehl kürzlich im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" bestätigt. Selbiges gilt auch für Mateu Morey.

"Beiden haben wir mitgeteilt, dass wir ihre Verträge nicht verlängern werden", erklärte der frühere Profi und heutige Funktionär der Schwarz-Gelben.

Mit Blick auf Wolf ergänzte Kehl: "Ihn reizt auch die Möglichkeit, vielleicht im Ausland noch eine neue Erfahrung zu sammeln."

Marius Wolf seit 2018 beim BVB unter Vertrag

Neben einem Transfer nach Italien soll der Außenverteidiger noch andere Optionen auf dem Tisch haben. Der englische Zweitligist Leeds United, der noch in die Premier League aufsteigen könnte, beschäftigt sich mutmaßlich mit dem Dortmunder.

Eine weitere heiße Spur führt angeblich nach Saudi-Arabien. In der Türkei wird die Situation des Flügelspielers ebenfalls mit Interesse verfolgt.

Laut "Bild" könne sich Wolf besonders ein Engagement in der Serie A gut vorstellen. Doch auch ein Verbleib in der Bundesliga würde den früheren Frankfurter reizen.

Wolf war 2018 von Eintracht Frankfurt zum BVB gewechselt, konnte dort aber nie vollends überzeugen. Auch deshalb wurde er 2019/20 an Hertha BSC und in der darauffolgenden Saison an den 1. FC Köln verliehen. Insgesamt kommt Wolf seit 2018 auf 120 Pflichtspiele für den BVB.